¿Qué sigue? ¿En este período AMLO mostrará a los partidos de oposición ineficientes para unirse en un mensaje común qué la reputación de incorruptible del 63 presidente de México en una nación asolada por escándalos de corrupción como la Línea 12 del Metro y el Pemexgate será perenne? Aunque el tiempo está de su lado, por la pandemia la economía sufrió la peor caída en siete décadas y un millón de personas perdieron sus empleos entre marzo y julio 2020 en la severidad de la pandemia.

Retos 2021-2024: Revertir la, violencia exacerbada en contra de alcaldes, síndicos, regidores, diputados locales, federales y gobernadores electos dónde se registró una alta competencia electoral pero prevalecen rencillas (Ver, Mich, Chih, Sin, Son, Col, Gro) además del combate al crimen organizado y robo de mujeres que se atenderán no solo desde el poder ejecutivo sino la LXV Cámara de Diputados.

Cárteles: La nueva gobernadora de Colima y el similar de Nayarit deberán colaborar con el gobierno federal para no ser víctimas de atentados en aquellos municipios donde el CJNG se consolida y así evitar la reedición de narcopolítica de Roberto Sandoval y Edgar Veytia. Igual sucederá con aquellas entidades donde según Lantia Intelligence, después del proceso electoral será predecible la violencia SLP, Mich, Gro y Zac donde se renovaron sus poderes ejecutivos estatales, al igual que las ciudades estado de Playa del Carmen, Benito Juárez, Quintana Roo Veracruz y Xalapa.

¿A votación? La derogación de las leyes energéticas requerirá una Reforma Constitucional que no será tarea sencilla pues no obstante la nueva realidad legislativa, el presidente AMLO requerirá la aprobación de las dos terceras partes en ambas cámaras, como 17 de los 32 estados. Previo al 6 de junio, Morena y sus aliados de la 4-Transformación (4-T), mantenían la mayoría tanto en los recintos de San Lázaro como Senado, no así las dos terceras partes.

Asignatura: La visita de la primera vicepresidenta EU Kamala Harris quien a pesar que su Jefe Joe Biden anunció que sí buscará la reelección 2024, la ex senadora californiana presionará por una solución en el tema migratorio para que el desembolso por 4,6 millones de dólares a Centro América aseguré que ya no crucen del Sur al Norte del Río Bravo más niños no acompañados y obligue a la 4-T a mantener el nivel de apertura previo al acuerdo que de no cumplirse llevarían a las empresas extranjeras a demandar a su gobierno. Con Biden-Harris, la 4-T ayudará a contener la migración hacia EU, impulsará mejores prácticas laborales, ecológicas y mitigación del cambio climático, reducción de violencia como “mejores prácticas democráticas”. Si México no coopera regresaría a la vieja retórica ¡Yankee Go Home!