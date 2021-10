¿Rehén del narco? Pese que el blog de noticias Borderland Beat (BB) denunció la presencia de centenares de taxis piratas en Matamoros, el conflicto entre los ‘Ciclones’, facción del Cártel del Golfo con base en este municipio que libra un conflicto con los ‘Metros’ de Reynosa por el cruce fronterizo con Brownsville, el problema sigue vigente debido al flujo de drogas, armas y bienes de contrabando. Pese a la situación, el alcalde Mario ‘La Borrega’ López Hernández descartó la capitulación de la localidad.

Certidumbre: Confío que "Una mejor colaboración con la Federación contribuirá a restituir el orden y expulsar a quienes buscaban someternos por medio de la extorsión”. Aunque el pasado fin de semana no fue convocado a la foto con la otra quinteta de aspirantes de Morena, advirtió "No me arredran los grupos criminales porque al final el Estado de Derecho los extirpará antes de convertirse en metástasis".

20 por ciento: Recomendó a su dirigencia nacional que la encuesta incluya los resultados de gobernabilidad que están a la luz de todos y descartar "Al grupo de candidatos Biden mayores de 60 años para la jornada constitucional del 5 de junio pues no están en condiciones de recorrer la entidad”. El cuarto alcalde con la mayor votación alcanzada el 4 junio descartó el establecimiento del toque de queda o medida que coarte la libertad de sus gobernados y recordó “De la violencia no se salvó mi familia pues mi padre de 56 años fue asesinado en su establecimiento cuando yo contaba con 36 años de edad”.

Victoria: Los ediles matamorenses, convertidos en gobernadores fueron Manuel Cavazos Lerma y Tomás Yarrington Ruvalcaba cercanos a los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo este último, al no impedir que en una controvertida elección interna realizada en noviembre de 1998 en la que Yarrington Ruvalcaba superaba al senador y ex comisionado de la Paz, Marco Bernal.

Otros tiempos: Al rendir protesta por un segundo trienio 2021-2022 Mario López Hernández se comprometió a gobernar con honradez y lograr la confianza ciudadana. Al insistirle sobre el ‘Toque de Queda’, lo rechazó pues “Esa medida corresponde al presidente de la República”.

Experiencia: El pasado domingo a solo cinco kilómetros del Río Bravo, en el tramo carretero Matamoros-Reynosa escenifiqué, junto con el conductor de un automóvil privado, el lanzamiento de una varilla ‘poncha llantas’ que dejó la claro las condiciones que prevalecen en las carreteras del norte de Tamaulipas donde solo gobiernan y administran el Cártel del Golfo, Escorpiones, Ciclones y Zetas. Afortunadamente esa experiencia se puede contar a los lectores…PAN: Afirma que las tarifas eléctricas no subieron con la reforma energética de 2013 “Por el contrario, bajaron”.