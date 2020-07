Así lo dice La Mont | Senado: Peralta, Menchaca, Armenta y Serrano

Mesa Directiva: Al anunciar la tabasqueña Mónica Fernández Balboa que no buscará su reelección como presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República su similar de escaño Jesusa Rodríguez (casada desde 2010 con la cantante argentina Liliana Felipe con quien adquirió el Teatro de la Capilla para convertirlo en el cabaret El Hábito donde resurgió la cantante Chavela Vargas) destapó a otro representante de El Edén y Ovidio Peralta de 37 años, para ocupar ese encargo.

¿Solo propietarios? Pese que las reglas del Senado plantean que solo los de elección directa llegarán a la presidencia Peralta ocupa el escaño del ahora subsecretario de Inclusión Productiva Javier May Rodríguez. De relevar a su paisana Mónica Fernández, Ovidio Peralta cercano al dirigente de Morena, sería el segundo más joven después Roberto Gil Zuarth quien lo ocupó a los 37 años.

Otros: Son el poblano Alejandro Armenta a quien se ve como viable relevo del gobernador Miguel Barbosa y presidente de la Comisión de Hacienda. Dimitió al PRI después de mantener diferendos con su ex coordinador de bancada César Camacho Quiroz y cercano al grupo de Ricardo Monreal.

Vía institucional: Es encabezada por el presidente de la Comisión de Justicia Julio Menchaca el cual, logró el dictamen sobre elegibilidad del candidato al cargo de la FGR. Como ex magistrado presidente TSJH al tomar protesta de su comisión adelantó "la transformación del país abarca a todos los órganos autónomos y estructura gubernamental. No se trata de un cambio de nombre sino tener un Poder Judicial confiable y más cercano a los ciudadanos", subrayó el senador, quien coadyuvó a la ratificación por consenso de los nuevos ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmin Esquivel Mossa con lo cual concluyó el predominio de los cercanos a los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña.

Aclaración: El ex secretario de Gobierno CDMX, Héctor Serrano Cortés aclaró su definición ideológica "en política soy como Gramsci la verdad es siempre revolucionaria junto con una relación sana y en tiempos de emergencia vida buena en la esfera pública. Ese fue su legado en la dependencia responsable de los acuerdos con los partidos políticos durante las jefaturas de Gobierno de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera. Al demitir a la militancia el PRD, Serrano afirmó que ésta, obedecía al cambio generacional que aprendió del ideólogo Jesús Reyes Heroles de quien tomó este discurso “las nuevas generaciones desempeñan un papel importante en la renovación de la política nacional o el empoderamiento de generaciones que permiten a la Ciudad de México y al país mantener la movilidad política”.