Operativo 2021: Con la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de Chihuahua vs el senador de esa entidad por Morena y ex presidente de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso Cruz Pérez Cuéllar (CPC) dentro del Operativo Justicia para Chihuahua, suman 34 ex funcionarios de la administración local y elección popular cercanos al 116 ex gobernador de Chihuahua César Duarte quienes deberán resarcir, desde el Cereso 1 de Aquiles Serdán, al patrimonio estatal como fueron los casos de Fernando Mariano y el ex edil citadino Javier Garfio.

32 días: Bastaron en 1983 para que la Cámara de Diputados con mayoría PRI aprobará el desafuero de Jorge Díaz Serrano (JDS) a lo cual no se opusieron las fracciones de los partidos Socialista Unificado y Acción Revolucionaria, ni para llevar a ese escaño a Alejandro Sobarzo Loaiza.

De Sobarzo a Cruz: JDS, fue víctima de la campaña mediática ‘Renovación Moral’ con la cual, De la Madrid castigó al político más cercano de su antecesor José López Portillo, el segundo negociado en Gobernación sería Carlos Hank.

Antecedente: 7 días antes de su desafuero JDS publicó un artículo sobre la democracia en México y el 28 de junio la PGR abrió un expediente en su contra por presunto fraude contra PEMEX por 5 mil 100 millones de pesos.

¿Ahora CPC? Resultado del Operativo Justicia Chihuahua la FGE envío a la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero en contra del senador CPC para que sea investigado por un presunto "beneficio con recursos ilegales por 15 millones de pesos para su campaña política del 2015 a través de la empresa Consultores Empresariales Asociados del Golfo en Poza Rica y su vinculación con el empresario Jaime Fong Ríos”.

Reunión con CPC: En una cena septiembre 2018 pregunté al senador CPC ¿no teme que lo vinculen con el ex gobernador César Duarte? "Te garantizo que no estaba en ninguna nómina y en su momento mostraré las pruebas para exhibir a quienes a través de la mentira buscarán desacreditarme en la contienda por la gubernatura".

Caja chica Duarte: Según la bancada albiazul del congreso de Chihuahua desde la cuenta ‘Caja Moneda Nacional’ se emitieron cheques endosados a favor de partidos políticos, legisladores, opositores, familiares, periodistas y líderes sociales por 542 millones de pesos que originalmente fueron para adquirir arroz, maíz, frijol y manuales para la prevención de la violencia contra la mujer.

MFB: La red de complicidades alcanzó al ex líder del PRI Manlio Fabio Beltrones con 232 millones de pesos y al Comité Estatal del PRI bajo el concepto denominado ‘Operación MFB’. El candidato del PAN a gobernador será el senador Gustavo Madero o la edil citadina Maru Campos y de no caerse en las encuestas CPC el ex consejero de Pemex, Rafael Espino.