Aspirantes: En dos meses los senadores Julio Menchaca Salazar del estado de Hidalgo, Américo Villarreal Anaya de Tamaulipas, Susana Harp Iturribarría, Oaxaca, Alejandro González Yáñez, Durango, Marybel Villegas Canché Quintana Roo y Martha Cecilia Márquez Alvarado, Aguascalientes dejarán sus escaños en el Senado de la República para buscar la gubernatura en sus respectivas entidades.

No regresarán: Según las proyecciones no regresarán a sus curules los tres primeros, por lo cual en la permanente de enero jurarán como propietarios de Julio Menchaca, Nabor Alberto Rojas quien ahora es diputado federal. En el lugar de Américo Villarreal, Faustino López Vargas, por Susana Harp Concepción ‘Cony’ Rueda Gómez quien de sumar a sus simpatizantes en alianza con PRI-PAN con el ex candidato Eviel Pérez Magaña cambiará el curso de una contienda que apunta a la segunda alternancia en la entidad que Ulises Ruíz Ortiz entregó al perredista Gabino Cué Monteagudo.

Cargos penales: El precandidato petista Benjamín Robles acusó al ex gobernador Gabino Cué y su operador financiero de amasar una fortuna por siete mil millones de los cuales 1 mil 250 millones se invirtieron en la campaña del candidato del PAN-PRD José Antonio Estefan quien cayó ante Alejandro Murat.

Hidalgo: El pasado 7 de julio el líder del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas abrió el proceso sucesorio de Omar Fayad al afirmar "La candidatura a la gubernatura en Hidalgo será definida por la competitividad y rentabilidad del aspirante". Los finalistas son su secretaria general Carolina Viggiano Austria esposa del coordinador de los diputados del PRI ante la LXV Legislatura y el alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto. Cualquiera de ellos medirá fuerzas con el senador de Morena Julio Menchaca quién en la lectura de su tercer informe de labores del miércoles 20 de este mes, formalizará su postulación para gobernador. Otro prospecto es el candidato de Acción Nacional 2016 y 1999 Xavier Berganza Escorza.

Gremios citadinos: Frente a la controvertida permanencia tras bambalinas de Juan Ayala Rivero en el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno la Ciudad de México (SUTGCDMX) acusado por varias secciones de manejar a su gremio. Otro capítulo cercano a la OIT es el sindicato de Trabajadores de Pasajeros CDMX, Hugo Bautista Martínez reconocido por la autoridad laboral que representa a 3 mil 257 trabajadores dedicados a la movilidad de 390 mil citadinos…Covid-19: El presidente AMLO exigió a la Organización Mundial de la salud (OMS) todas las vacunas contra el Coronavirus. La vacunas Sputnik y CanSino, aplicadas en nuestro país siguen sin ser aprobadas por la OMS.