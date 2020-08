Humo Blanco: Este jueves uno de los siguientes senadores, chiapaneco-Eduardo Ramírez Aguilar, mexiquense-Higinio Martínez o tabasqueño-Ovidio Peralta; será ungido como sucesor de Mónica Fernández al frente de la Mesa Directiva y así Morena retendrá ese encargo.

¿Por qué Ramírez? Es quien Mantiene ventaja luego de lograr la aprobación por unanimidad del paquete de leyes secundarias del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la iniciativa, junto con su compañera de bancada Lucía Trasviña para solicitar a la Secretaría de Hacienda un fondo por 20 mil millones pesos para enfrentar al Coronavirus. Otro aspirante es el ex candidato a gobernador mexiquense 1999, Higinio Martínez quien de asumir ese encargo en 2023 desplazará a la maestra Delfina Gómez en la nominación Morena la cual en 2017 disputó en cerrada elección a Alfredo del Mazo, el Palacio de Lerdo.

Ascenso: La elección del segundo Jaguar del Senado, pues el primero fue el perredista Armando Ríos Piter, sería una posición del ex gobernador chiapaneco Manuel Velasco, debido a que no solo lo nominó al frente de la Mesa Directiva del Congreso local en octubre 2015-2016 sino previamente como secretario de Gobierno, por lo cual a tres años de la sucesión de Rutilio Escandón el también ex edil PVEM por Comitán ya es considerado puntero de ese proceso.

Agenda legislativa: El senador por mayoría CDMX, Martí Batres Guadarrama presentó una agenda de 10 puntos que incluye la ampliación de delitos por los cuales puede ser juzgado el titular del Ejecutivo Federal, Reforma de Ley de Presupuesto y los Fideicomisos. La primera abolirá privilegios del poder político sin repetir el error de ofrecer inmunidad a los legisladores federales. Incluye otras reformas para proteger a la clase trabajadora en temas como outsourcing, seguro de desempleo y para que el salario mínimo nunca crezca debajo de la inflación, además de la prohibición a las terapias de reconversión.

¿Dónde va Robles? De alcanzar su libertad vía Juicio de Amparo ante el juzgado Cuarto de Distrito, la ex jefa de la Ciudad de México, Rosario Robles Berlanga las investigaciones de la Estafa Maestra alcanzarán al guerrerense Ramón Sosamontes quien presentó a Robles Berlanga con el argentino Carlos Ahumada Kurtz…Guanajuato: Apuesta al desarrollo académico de los jóvenes. El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez entregó el Reconocimiento a la Excelencia y al Mérito Académico a 243 alumnos del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior (SABES), programa permanente en 39 de los 46 municipios de la entidad, a través de 264 Centros de Bachillerato y 13 Centros Universitarios que atienden a más de 48 mil estudiantes.