Así lo dice La Mont | Sheikh paz y México

¿Por qué concordia? El premio de la Paz Nelson Mandela conferido en 2018 por la Unión Europea (UE) al Sheikh Esref Efendi (SEE) llegó a México para llevar la luz divina a los mexicanos “No obstante vicisitudes, tengo la guía del señor quien me dirigió a México y América Latina por su voluntad. Cada mexicano sin importar se ubique en una entidad violenta o no, deberá ser guiado por un buen líder y por igual la aldea global condición sin la cual México y el mundo no sobrevivirán a la adversidad del Covid-19 e inestabilidad política, económica y social”.

¡Dios misericordioso! El Premio Nelson Mandela de la UE y luchador por la paz SEE, advirtió que la propagación del Coronavirus "Es la última oportunidad para que el ser humano encuentre a Dios y asimismo, durante y después del confinamiento". En 2018, SEE se reunió con el Gran Mufti de Rajasthan en Jodhpur con quien pronunció Masha Allah Allah (Dios bendiga a Dios) dirigido a los mexicanos quienes en vulnerabilidad enfrentaron al Covid-19 prácticamente en dos años como el flagelo del crimen organizado.

¿Por qué México? "A diferencia del ex presidente Donald Trump quien no escuchó a Alá, los mexicanos sí y por ello decidimos expresar nuestra solidaridad hacia esta nación". El Centro Sufirabaniya, Instituto Mundial del Sufismo por la Paz, es la Casa de Dios y fue creado para la eternidad pero emergió en 2004 con un trabajo por la paz y humanidad. Al ser todos hijos de Adam pugnamos como dijo Alá, por la defensa de un valor intrínseco a los derechos humanos. Sufirabaniya extendió el saludo de Dios a México como ya sucedió con las madres de la Sierra de Veracruz y en 15 días a Tzeltales, Tojolabales de Chiapas o hñahñu hidalguenses con la entrega de alimentos y semillas.

¡Si aspiro! La ex candidata al CEN del PRI y diputada por Veracruz Lorena Piñón, presentó su iniciativa vs el doble remolque ante el pleno del LXV Recinto de San Lázaro a partir de una tragedia que costó la vida al padre de su hijo, con el voto en contra del purépecha Leonel Godoy. La también aspirante al Palacio de Enríquez advirtió “A cualquiera de ustedes que transita en las carreteras de este país, le puede suceder lo mismo si no tomamos medidas a tiempo”. Otros aspirantes son el minatiteco Sergio Gutiérrez Luna (SGL), en caso que la ley eléctrica del presidente AMLO se apruebe sin modificaciones sustanciales. SGL es cercano al líder de Morena Mario Delgado y aspira a reeditar a otro legislador, Rafael Hernández Ochoa quien desde el V Distrito Electoral accedió al gobierno veracruzano. Otro caso similar fue el de Demetrio Ruíz Malerva quien no alcanzó ese objetivo al ser asesinado el 26 de julio del 86 en Álamo Temapache.