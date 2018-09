Así lo dice La Mont | Simulacro Senado

Protección Civil: El presidente del Senado, Martí Batres conminó a no politizar protección civil y reiteró que “no se permitirá, en un país que apostará a una economía de mercado con inclusión social, la privatización de tres recursos; salud, agua y educación menos en un país susceptible al tránsito de fenómenos de la naturaleza como; sismos, huracanes y tormentas tropicales”.

Cambios: El ex presidente ALDF y Coordinador PRD LX legislatura, registró avances en prevención y organización ciudadana como cambios en la normatividad de construcción y la necesidad de poner énfasis en los Atlas de Riesgo para la evacuación de poblaciones.

Rigor: Al preguntarle sí la rigidez financiera del Senado tiene su origen en la “Austeridad y Trabajo del ex presidente Adolfo Ruíz Cortines, sostuvo que la Presidencia representa a la Cámara Alta. En la pasada contienda MBG presentó 50 acciones legislativas para impulsar políticas sociales abiertas y reconoció “con el presupuesto asignado al Congreso de la Unión, superiores a los de una entidad se propicia el despilfarro”.

Senado PRI: Su coordinador Miguel Osorio Chong, dijo que bajo el argumento de tortura, algunos de los 200 detenidos por el caso Ayotzinapa pueden salir libertad cuando fue corroborado que participaron en los hechos de 26 de septiembre y desmintió la versión de una verdad histórica por lo que el nuevo gobierno puede investigar los expedientes sin encontrar algo distinto a lo informado.

¿Regreso PRI?: Desde el 1 de julio la militancia PRI no gira más sobre dupla tradicional Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones si no en el Senador MOC, quien a partir de la construcción de acuerdos con MC, PAN y PVEM; puede resucitarla en las elecciones de gobernador BC, 2019 porque estimó “las derrotas no son para siempre y son suficientes 14 similares de nuestra bancada con amplia experiencia para asegurar equilibrios”.

¿Quiénes son?: El ex presidente de Diputados por Yucatán Jorge Carlos Ramírez, la presidenta y antecesora del PRI Claudia Ruíz Massieu y Beatriz Paredes con quienes “impulsaremos una agenda eminentemente social en nuestra condición de oposición vigilante, constructiva no así maximalista” en la cual ofreció respaldar la nueva alternativa de AMLO.

Versiones: Previa difusión de integrantes de comisiones los senadores Morena, Napoleón Gómez Urrutia y Nestora Salgado serían relegados de Economía y Derechos Humanos que pasarían al PAN y su correligionario Armando Guadiana a Energía. Quien será de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos afirmó que la nueva política exterior del gobierno de izquierda fortalecerá los principios tradicionales como Doctrina Estrada de no Intervención y recordó que ese precepto fue elaborado por ex titular SRE Genaro Estrada en 1930.