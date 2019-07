Así lo dice La Mont | Sinodal PRI Labastida

Veto FLO: "Espero que Alejandro Moreno, Alito (AM) comprenda que la dirigencia del PRI no está en venta. 350 millones de pesos y el respaldo de los gobernadores como se lo dijo a mi amigo el doctor José Narro, porque esas prácticas liquidaron al partido" aseguró Francisco Labastida Ochoa. El excandidato presidencial 2000 rechazó que Alito sea el candidato del presidente AMLO ya que “en un Consejo Nacional de Morena en Campeche advirtió a todos los campechanos que AM es el más corrupto o un reverendo maleante".

Sin dedazo: ¿Duda que AMLO ya palomeó a AM como relevo de Claudia Ruiz Massieu? "Con esos adjetivos no creo que sea el candidato del presidente. Incluso sobre Alito pesa una grave acusación de una residencia valuada por sus opositores en 110 millones de pesos, incluido Morena. "Es el más corrupto de Campeche y hay contratistas que vinieron a saquear y no le llegan a este es muy corrupto", puntualizó entonces AMLO.

Responde Alito: "A AMLO lo vamos a educar en Campeche donde quiere venir a engañar y preguntó ¿Dónde están los 500 millones de pesos que recibieron del gobierno federal para el financiamiento de partidos políticos? y que no aclara" recordó como otra crítica de Alito hacia el exlíder de Morena, el precandidato restituido por TEPJF Ulises Ruiz Ortiz (URO).

No trabaja: Ivonne Ortega también le recordó a Alito otra de sus críticas hacia AMLO "Critica todo lo que representa, no trabaja, tiene 20 años que vive de la política. Que le diga al pueblo de México de qué vive. Si no lo educaron en su casa será en Campeche". Al igual que el panista Miguel Ángel Yunes, Alito "recomendó a AMLO buscar atención especial que pudiera prevenir algún mal mayor" recordó FLO a quien se sumó URO "sino cuidamos la elección interna después, a través de Alito Murat, nos impondrá como candidato presidencial a su hijo".

¿Cayó Alito?: Cerró el sinodal FLO "con Alito nuestro partido sufrirá la derrota más estrepitosa de todo su historia o el final de su existencia concebido como PNR Calles, PRM Cárdenas y PRI o posiblemente su cuarto cambio de nombre.

¿Y EPN?: ¿Por qué la militancia tradicional del PRI que lo llevó a mantenerse 70 años en el poder permitió que Enrique Peña fuera su candidato presidencial? Porque ganó por 6 puntos a su rival 2012. Pero ¿era el perfil del político culto, pragmático que en ese momento requería México? "Dejó que dos ayudantes gobernarán el país y el exgobernador mexiquense no se encontraba ni emocional ni profesionalmente listo para esa tarea".

Incluso en ese gobierno fue visible el saqueo de recursos naturales, la cleptocracia y búsqueda de un desarrollo sin justicia. "Con Alito el cuarto cambio en la historia del PRI simplemente quedaría en gatopardismo y eso no funcionará" concluyó FLO.