Así lo dice La Mont | Sistema/Gro y Hacienda/BdM

Guerrero bronco: En febrero 1999 el PRI-René Juárez Cisneros (RJC) derrotó al PRD-PT Félix Salgado Macedonio (FSM) con los votos de la región de La Montaña y otros urbanos. FSM impugnó ante el TEPJF que decidió ratificar la victoria de RJC pese a la advertencia del aguerrido senador de cercar Chilpancingo.

Inversa: A 22 años de distancia, la Alianza PRI-PRD y de facto PAN, al considerar que "6 de junio fue una elección de Estado" impugnará el proceso ante los órganos locales e incluso ante el TEPJF la nulidad de la elección. Su candidato Mario Moreno Arcos (MMA) coincidió con el intelectual John Ackerman "postular a FSM marcó el quiebre histórico en la 4-Transformación y no solo ello, un retroceso al método rudimentario del quehacer político" advirtió el tres veces edil de Chilpancingo quien ratificó "en Guerrero no hay órgano electoral solo opacidad al no observar que 37% de las casillas contabilizadas no contaban con energía eléctrica".

Incidencia narco: Cuando Morena formalizó su cambio de candidato con Evelyn Salgado, en lugar de su padre FSM, apareció en medios locales en su edición del 29 de abril EMEEQUIS advirtió sobre el financiamiento de Joaquín Alonso Piedra (JAP) ‘El Abulón’ o ‘Señor de los Fierros’ en la pasada campaña electoral.

Fuerza Abulón: El 8 de julio de 2016, JAP padre de Iván Bustamante fue señalado como operador financiero de Clara Elena Laborín ‘La Señora’ esposa del sicario Héctor Beltrán Leyva (HBL) la acusación federal también alcanzó a su hijo ex coordinador de vinculación empresarial de la Fundación Colosio. En su momento se atribuyó a ‘El Abulón’ el cobro de favores para su amigo HBL a quien el Centro de Inteligencia de El Paso, Texas (EPIC) denominó ‘operador financiero’ de The Shorty Joaquín Guzmán Loera.

¿Qué sigue? "Si en Guerrero y México existe el derecho electoral y una prueba fehaciente de ello es la transparencia del INE, Félix no asumirá la gubernatura existen más de un centenar de irregularidades de una elección de Estado" señaló MMA a quién se preguntó ¿no fue Evelyn la candidata?

BdM: Así como los ex secretarios de Hacienda, Guillermo Ortiz y Agustín Carstens transitaron de esa dependencia al Banco de México esa ruta la seguirá su actual titular Arturo Herrera quien será relevado por Rogelio Ramírez de la O (RRO) en un momento de turbulencia pospandémica y recesión global. Su arribo significa la apertura del gasto público sin contraer mayor deuda pública. Al presentar el gabinete económico el presidente AMLO pensó que su candidato original a la Secretaría de Hacienda, en lugar de Carlos Urzúa sería RRO, quien fue su asesor económico en sus campañas 2006 y 2012, así como autor intelectual del libro Fobaproa Expediente Abierto.