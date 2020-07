Gerontocracia EU: De los sesentas a ochentas, la ex Unión Soviética fue gobernada por líderes mayores a de 70 años y uno de ellos, sin especificarse padeció demencia José Stalin, Nikita Jruschov, Leonid Brejnev, Yuri Andropov, Konstantín Chernenko tendencia interrumpida por el ascenso de Mijaíl Gorbachev al concluir el XXVI Congreso del PCUS. Ese fenómeno se traspuso a EU con el ascenso de Ronald Reagan, George Bush Sr. y Donald Trump (DT) cuya edad osciló también entre los 70 años.

SOS: En 3 décadas el Alzheimer alcanzó en EU una dimensión epidémica con 5 millones y afectará a sus baby boomer o nacidos después de la II Guerra Mundial rondan en los 60 o superan los 70 como el aspirante presidencial demócrata Joe Biden (JB) y el XLV mandatario Donald Trump, quien se hizo una prueba cognitiva de sencilla, resolución que según la líder de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, “solo oculta a quien sufre demencia”.

¿Presidente de senil?: La estrategia de DT es presentar a JB como un hombre senil e insistió que el ex vicepresidente de Obama se someta a una prueba de ese tipo. La prueba, Montreal Cognitive Assessment (Moca), permite a los médicos detectar señales iniciales de Alzheimer. En 2016 el periodista Michael Wolf advirtió en su libro Fire and Fury sobre la salud mental de DT a quien llamó “mandatario esquizoide, cuestionado por su incoherencia en repetir billones, billones incluso en el ocaso de su presidencia.

¿Alzheimer Trump?: Para la OMS esa es una señal de demencia que afecta al 8% de las personas mayores de 70 años que con frecuencia se repiten a sí mismos frases que les agradan. El padre de Donald Trump, Fred murió junio 1999 de Alzheimer pero previamente contrajo neumonía. La editorial Simon and Schuster publicará Too Much and Never Enough How Family Created the Worlds Most Dangerous Man, publicado por la sobrina de DT, Mary Trump quien lo acusa de burlarse de la salud de su padre y crear esquemas impositivos fraudulentos por 400 millones de dólares.

¿Quién al Senado?: Después de los últimos acontecimientos queda claro que hacen falta figuras nuevas sin intereses creados al frente del poder legislativo y por ello suena Ovidio Peralta para la presidencia del Senado. Con la integración de la alianza PAN-PRI, Ernesto Gándara superaría al morenista Alfonso Durazo. Hace 6 años su verdugo fue Manlio Fabio Beltrones quien inclinó la balanza hacia Claudia Pavlovich…SMSEM: El Fondo de Retiro y Fallecimiento (FONRETyF) superó los 324 millones de pesos, cifra histórica en menos de año y medio de la actual administración sindical encabezada por José Manuel Uribe. Pese la contingencia sanitaria y en medio de medidas preventiva, suman 21 entregas que benefician a más de 5 mil docentes.