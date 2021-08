Así lo dice La Mont | Son cinco: Morena-Tamaulipas

Alianza Morena PT: El 6 de junio el perdedor en Tamaulipas fue el PAN, entidad que desde 2016 gobierna su militante y ex alcalde de Reynosa Francisco García Cabeza de Vaca tanto en los ayuntamientos más importantes excepción Tampico de Chucho Nader no así; la Capital Victoria, Nuevo Laredo y Reynosa dónde Carlos Peña se impuso al albiazul Jesús María Moreno. Solo en los distritos federales de Victoria, Mante y Tampico ganaron Oscar Almaraz, Vicente Verástegui y Rosa González quien presidirá la Comisión de Turismo y será el relevo de Gastón Alegre.

¿Cómo van? En Morena son siete los aspirantes; la ex panista Maki Ortiz, el senador Américo Villarreal, Erasmo González (EGR) Felipe Garza, Rodolfo González (RGV) y Alejandro Rojas (ARDD) quien invitó a sus similares convocar a Naciones Unidas y su grupo de expertos, para regresar las condiciones de gobernabilidad a la región del Altiplano y frontera “Pediré con el apoyo del presidente AMLO, canciller Marcelo Ebrard y el senador Ricardo Monreal apoyo a ONU para que a través de una comisión de alto nivel, diseñen una estrategia para el despliegue de cascos azules, un ejército de paz para pacificar Tamaulipas”.

No dados cargados: El precandidato ARD pidió a su partido cerrar el paso al ex gobernador priista Egidio Torre para que no imponga un candidato en Morena pues se correría el riesgo de perder la elección ganada él 6 de junio “Aquí no hay tapados pero sí la dirigencia de Morena se equivoca, corremos el riesgo de perder el estado frente a la alianza PAN-PRI-PRD”, concluyó quien disputó a Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo la dirigencia de Morena. El diputado EGR se pronunció por “Un acuerdo de caballeros inmersos en este proceso interno en el cual será entendible y hasta esperado que existan disensos pero ello enriquece la democracia interna.

Comisiones: En la LXIV Legislatura, EGR ocupa la presidencia de Presupuesto y Cuenta Pública (Py CP) y por sexta ocasión alzó la mano en Tampico para ratificar “Aspiro a gobernar Tamaulipas pero desde ahora trabajaré por la unidad de todos los que integran Morena, afiliados y simpatizantes pues serán la base del proyecto de transformación. A ninguna entidad beneficia confrontarse contra la 4-T que permite el desarrollo armonioso”.

Visión RGV: Con la certeza que Morena ganó los 13 municipios que definirán la elección del 5 de junio 2022 el director de RTC de Gobernación Rodolfo González confirmó su interés de aparecer en las boletas el año próximo, aunque “la prioridad de todos los aspirantes será no confrontarse rumbo al 2022. Sin titubeos levantaría la mano del ganador pero no llegué a este proceso con la mentalidad de derrotado sino para sentar las bases que rescaten a Tamaulipas con el impulso del TMEC”.