STPRM: Pese no contar con presencia en el Consejo de Administración mantiene influencia en la toma de decisiones de PEMEX al contabilizar el 86% de las plazas laborales de la paraestatal principalmente en rangos operativos área que concentra su toma de decisiones desde la expropiación en 1938, una fecha que aún no debe recordar el ex presidente Vicente Fox.

Zona influencia: Del STPRM de Joaquín Hernández Galicia, Sebastián Guzmán Cabrera y Carlos Romero Deschamps (CRD) incluyó administración y servicios médicos con lo cual se garantizó la estabilidad de la paraestatal más endeudada del mundo, qué según Bloomberg llega a los 96 mil millones de dólares y acumula 130 emisiones de deuda superior frente a los 69 mil de la brasileña Petrobras. El sustituto de CRD fue el secretario del Interior Manuel Limón que fungió como secretario del Interior y diputado plurinominal del PRI e integrante de las comisiones de Energía como Tesorero del gremio.

¿Quién sigue? Hasta el viernes 12 se perfilaba el presidente de la Comisión de Vigilancia, Honor y Justicia José Lorenzo Valenzuela quien deberá enfrentar junto con la dirección de Octavio Romero, la sustracción en una década de 200 mil millones de pesos por robo de combustible.

¡Qué bonita es Maru! Pese a la línea de confrontación vs el 117 gobernador de su estado, la ex edil y diputada local Maru Campos se registró como candidata PAN-PRD a ese encargo donde se medirá con el morenista Juan Carlos Loera de la Rosa (JCLR). La primera alternancia en esa entidad fue en 1992 cuando Francisco Barrio superó a su paisano y ex edil juarense Jesús Chuy Macías. Los municipios que definirán el 6 de junio son Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Camargo, Creel y la Capital donde su edil con licencia aventaja 3 a 1. En las administraciones de César Duarte y su sucesor creció de manera exponencial el crimen organizado en la entidad.

Otras Candidatas: Donde se cerró la contienda para gobernadora fue en Tlaxcala, donde ‘Va por México’ con Anabel Ávalos está en empate técnico con Lorena Cuellar Cisneros (Morena). Esa entidad fue gobernada por una similar de género Beatriz Paredes Rangel (1980-1986) quien fue dos veces candidata por CDMX. La coordinación de campaña de Anabel Ávalos recayó en la albiazul y senadora con licencia Minerva Hernández, secretaria de Finanzas en la administración del perredista Alfonso Sánchez Anaya…Vs Covid: En EU nació la primera bebé con anticuerpos anticovid lo cual marca una esperanza para cerrar el capítulo de la pandemia…SMSEM: José Manuel Uribe, secretario general se congratula por los docentes que han recibido la vacuna contra el Covid-19 e hizo un exhorto para que respondan al llamado a la inmunización, cuando ésta llegue a sus municipios.