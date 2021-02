Así lo dice La Mont | Succar Kuri, Nacif y Marín

Extraditable: Jean Succar Kuri ‘El Johny’ fue capturado el 5 de febrero de 2004 en Arizona, en seguimiento a una orden de extradición librada por el magistrado de la Corte Federal del Distrito Central y el 15 de julio 2006 fue extraditado a México y sentenciado por 112 años de prisión por delitos de pornografía infantil y abuso sexual en agravio de siete menores de edad entre 2003 y 2006.

Origen: Succar Kuri nació en Bisharri, Líbano y arribó al estado de Guanajuato en los años setenta para trasladarse, al finalizar los noventa a Quintana Roo, gobernado entonces por Miguel Borge Martín. De vendedor de camisetas y sodas así como empleado de un restaurante en el aeropuerto de Cancún, pasó a amasar una fortuna que despertó el interés del Centro de Inteligencia de El Paso, Texas (EPIC) que no encontró justificación en la adquisición de 40 villas turísticas, lugar al que asistieron ocho ex gobernadores de los estados de Campeche, Yucatán, Veracruz, mismo Quintana Roo, además del ex director de un organismo turístico paraestal a quienes colmó de atenciones y ahora, también podrían fincárseles delitos de violación equiparada y corrupción de menores. Según EPIC, cuya fuente fueron las investigaciones ministeriales donde se establece que Jean Succar Kuri comentó a sus amigos ¿Kamel Nacif? que realizaba viajes a Los Ángeles, Las Vegas y Hong Kong donde hasta el 2007 operaban bandas de traficantes de personas relacionadas con el comercio sexual infantil.

Kamel y Marín: En 2007 la Suprema Corte encabezada por el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia ¿exoneró? a Mario Marín Torres frente a lo cual el ahora detenido afirmó, después de reunirse con su fiscal Blanca Laura Villeda en la 21 Reunión Nacional de Procuradores "estamos abiertos a la conciliación empleando la política para resolver discrepancias y diferencias de opinión pero cuando se deba aplicar la ley, hagámoslo con su estricto apego".

14 febrero: En nueve días se cumplirán 14 años de la revelación de las grabaciones entre Marín Torres y su promotor Kamel Nacif, las cuales fueron $entregadas$ por funcionarios de un municipio conurbado a la capital para bajar a quien sería el candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo y como parte de un ajuste de cuentas con el oriundo de Nativitas Cuautempan quien en la Vista Country, casa del ingeniero Maclovio Herrera, recibió un enorme emolumento por parte de un empresario michoacano a quien reveló "soy el heredero de Benito Juárez"…GPPAN: Exigió al Gobierno eficiencia y transparencia en el plan de vacunación por Covid-19 “pues millones de vidas están en peligro” e insistió en cuestionar la estrategia de salud frente a la pandemia, pues se ha superado por 100 mil las estimaciones en cuanto a fallecidos.