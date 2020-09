Primera 2013: La Academia Internacional de Unidad Espiritual en el Mundo, propuso la candidatura al Premio Nobel de la Paz del presidente de Rusia Vladimir Putin por su iniciativa para lograr la solución al conflicto en Siria. "Lo merece más que Barack Obama" afirmó el miembro de la Duma y cantante pop, Jossif Kobson.

2007: La revista Time lo reconoció como el líder del año al señalar "no es ni un demócrata, tal y como entiende Occidente, ni dechado de virtudes de la libertad de expresión sino un estadista que impuso la estabilidad por encima de la libertad de elegir, en un país que no la conoció en cien años". La prensa occidental Der Spiegel, Le Monde así como Financial Times lo acusan de neoestalinista por la anexión de Crimea, su estrategia política económica en el ajedrez mundial, el conflicto árabe-israelí y la distribución de la primera vacuna Sputnik contra el Coronavirus COVID19, pero el diario PostUp de Ucrania lo ubica como "encubridor de la corrupción heredada por su promotor y antecesor Boris Yeltsin, familiares y allegados.

Dobló a Trump: No solo ello, sino que The New York Times afirmó que Putin lo convirtió en "su marioneta" al conocer previo ascenso del inmobiliario neoyorquino a la Casa Blanca el informe de 27 psiquiatras que enumeraron sus trastornos de personalidad entre ellos narcisismo, trastorno delirante, paranoia y hedonismo desenfrenado.

Spasiva Tovarich ¡Gracias camarada! por desactivar a Trump dirá el aspirante demócrata Joe Biden quien lo aventaja en cuatro estados clave para el Colegio Electoral y más al precursor de Playboy Hugh Hefner quien coreó a los republicanos por votar por su amigo durante las primarias y constitucional 2016 con lo cual aseguraría la revolución sexual, sin olvidar a la escritora Gwenda Blair quien en su libro The Trumps: Three Generation That Built an Empire citó que a finales del Siglo XIX llegó a Estados Unidos procedente de Alemania el abuelo del presidente, Friedrich Drumpf quien abrió restaurantes y hoteles que además de reposo y comida sirvieron prostitución. Esa suerte de burdeles, afirmó el ex gobernador de Florida Jeb Bush, "tal vez construyeron la fortuna familiar y el imperio Trump”. FGR: Al conmemorar los seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapan, el fiscal general Alejandro Getz, aseguró que el gobierno de la República, en la pasada administración, se convirtió en operador de un encubrimiento generalizado. El Ministerio Público Federal ha investigado la participación del Ejército en tres integrantes de la Defensa Nacional, por actos de omisión y presuntamente en algunos casos, por sobornos del cártel Guerreros Unidos para no afectar sus operaciones.