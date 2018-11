Cuenta Regresiva: Pese que el juicio contra el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín The Shorty Guzmán Loera, quien enfrenta 17 cargos penales, se anunció desde el 16 de abril que su defensa Eduardo Balarezo logró postergarlo hasta hoy al integrarse el jurado, pero con variables. La extradición del ídem Dámaso López El lic, quien en la expectativa de convertirse en testigo protegido declarará en su contra.

¿No sabe? Cuando la PGR extraditó desde Ciudad Juárez a Estados Unidos a El Lic, como pieza clave contra The Shorty, su defensa gestionó una tregua del 5 de septiembre a noviembre, no suficiente para evitar que López confirme ante los tribunales que The Shorty es el líder del Cártel de Sinaloa, como lo dijo en Virginia. Su historia se remonta a 2001, cuando The Shorty se ubicaba en la prisión de Puente Grande, Jalisco, mientras El Lic era el subdirector que allanó su fuga con el respaldo, según el Colegio Nacional de Abogados Penalistas, de personal de Prevención y Readaptación Social de Gobernación.

Más implicados: En julio de 2000, el EPIC previó una tentativa de “éxodo múltiple” del penal de Puente Grande que incluía a Héctor Salazar Palma y Arturo Martínez Herrera, El Texas, lo cual se remachó en 2015 previa salida de La Palma. El investigador de Narcóticos Sur-Norte del Bravo, University of Seattle Matt Stroud, reveló que los 16 mil millones de dólares de The Shorty están invertidos en desarrollos hoteleros de Nuevo Vallarta, protección de autoridades, incluidos cuatro gobernadores de occidente y noroeste, poderes Judicial y Legislativo. También tiene prestanombres de radiodifusoras en Oaxaca, Veracruz, Sinaloa.

Shorty USA: El Cártel de Sinaloa sentó en el medio oeste 2004-2011 sus ganancias por cuatro mil millones dólares en Illinois, Michigan e Indiana, ésta última entidad del vicepresidente Mike Pence pero, según Verge, al consolidarse en Los Ángeles, Oakland, Miami, New York, Phoenix llevó a Estados Unidos a presentar un plan e incluso filtrar personal élite dentro de la Armada para asegurar su captura (and relied upon an elite US military unit planes within The Mexican marines to seek out The Shorty).

El juicio culminará con la captura de nuevos “Edgar Veytia”, cuando ingresen a Estados Unidos, una posición negociada entre CS y autoridades como ¿respuesta a los servicios de campaña 2011?... TSJCDMX: Recta final para la elección del nuevo presidente. Entre los postulantes destaca el magistrado Álvaro Augusto Pérez, actual presidente interino, sin ningún impedimento para seguir al frente. Otros contendientes son Manuel Díaz, Rafael Guerra, Rosalba Guerrero y Celia Marín… SMSEM: Integró el Pliego Petitorio 2019 que busca un incremento salarial de 8.6% y fondos para operar estrategias de capacitación y equipamiento de edificios.