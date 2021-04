No pulque y saliva: El ex gobernador Tulio Hernández quien llevó a la primera actriz Silvia Pinal al frente del Patronato DIF 1981-1987 y es recordado por su frase "goberné a Tlaxcala con saliva y pulque" quedaría sorprendido al conocer que en tres décadas seis mujeres disputan, en una cerrada elección –Unidos por Tlaxcala PRI-PAN-PRD y los partidos Socialista y Alianza Ciudadana, Anabel Ávalos Zempoalteca (AAZ) vs Morena, PT-PVEM-PES y Partido Nueva Alianza, Lorena Cuéllar Cisneros (LCC)–.

Tela tlaxcalteca: Entre LCC y AAZ recaerá la sucesión del priista Marco Mena (MM) quien en 2016 superó por 2.3 puntos en los 15 distritos de la entidad equivalentes al 32% de los 587 mil 316 sufragios de la lista nominal 2016.

Destapes: En la antigua lectura Emilio Sánchez Piedras, Tulio Hernández y Beatriz Paredes se definieron en Los Pinos-Gobernación no así 2004 y 2010 como asunto partidista excepción 2016 MM quien asistió a la residencia oficial para conocer la decisión del Fiel de la Balanza.

¿Quién 2021? Durante la invitación a las posadas 2012 organizadas por Izquierda Democrática Nacional (IDN) ahora Movimiento Nacional de la Esperanza (René Bejarano y Dolores Padierna) el esposo de LCC, Salvador Ballesteros así respondió a la pregunta ¿Cree que la senadora pueda ser gobernadora de Tlaxcala después de Mariano González Zarus? "La respuesta la encontrarás en su árbol genealógico que se remonta a sus abuelos Joaquín Cisneros Molina y Crisanto Cuéllar Abaroa, quienes fueron gobernadores de Tlaxcala, incluso la esposa de su abuelo Joaquín Cisneros Molina, Dolores Hernández de Cisneros, fue quien los proyectó a todos".

¿Y AAZ? En la residencia del extinto embajador de Argelia, Rabah Hadid; quien confirió la Presea Alfredo La Mont al periodismo diplomático, al diputado Porfirio Muñoz Ledo y AAZ, la entrega de las Llaves de la Ciudad al ex candidato a la Secretaria General de la ONU 1983, mismo que al consumarse ese evento en marzo 2019 la destapó como sucesora del saliente gobernador Marco Antonio Mena.

Propuestas: En entrevista con ABC-Radio las dos aspirantes LCC y AAZ se comprometieron al rescate integral del Río Zahuapan uno de los más contaminados del país, además de establecer otras estrategias de manera conjunta con Puebla para el saneamiento de la zona Zahuapan-Atoyac y previo cierre de campaña aceptar un intercambio de ideas en la antes llamada capital de la esclavitud sexual, pues "somos también madres luchando para que nuestras familias se desarrollen en un ambiente de armonía y respeto total a la condición de las mujeres"…SMSEM: Entregó créditos del Fondo de Apoyo a la Vivienda (FOAVI). “Con este programa, la organización se vuelve aliada de los maestros en su proyecto de vida” afirmó su líder José Manuel Uribe.