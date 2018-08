Así lo dice La Mont | TLC de Trump

TLCAN repuntó: A un paradójico Donald Trump quien en octubre, junto al premier de Canadá Justin Trudeau amenazó con firmar un pacto comercial con Canadá y excluir a México. Sus argumentos las RO, reglas de origen (NO) para industria automotriz, partes de vehículos y el déficit comercial de 74,000 millones de dólares que revirtió la Oficina de su Representante Comercial Robert Lighthinzer.

Agenda Lighthinzer: Víspera que Trump suscribiera órdenes Ejecutivas en materia Migratoria y Seguridad Fronteriza como parte del primer diálogo con México y a un año de iniciadas las conversaciones de renegociación solo EU y México superaron las RO, mecanismos de solución de controversias y la Cláusula de Terminación o Sunset Clause lo cual avizoró un acuerdo tripartita.

Alternancia: La renegociación del TLCAN fue precedido por la victoria de AMLO y su encuentro con los negociadores Mike Pompeio y Jared Kuschner el yerno involucrado en el Rusiagate y superadas las diferencias de que todos los vehículos fabricados en Canadá y México exportados a EU contarán con un 50% de contenido estadounidense. México mantuvo su plan para elevar el contenido de autos al 7 vs 63%, posición no compartida por el titular de Economía electo Jesús Seade “encuentro esa medida alta pero no voy a enfrentarla”.

Seade: En mayo el ex subdirector de OMC visitó el Banco Mundial y Fondo Monetario para conocer la importancia de la renovación del TLCAN y advirtió “una negociación no solo entiende cuáles son las necesidades de México sino lo que mueve a la otra parte” ello, frente a la Autorización para la Promoción Comercial (TPA) vigente desde 2015 que obliga a Trump a informar al Congreso el alcance del acuerdo noventa días previos a la firma del documento.

Escenario: En septiembre el TLC, EU-México sería historia ante la renovación de la Cámara de Representantes cuya mayoría será demócrata. La diputada Nancy Pelosi amenazó con enviarlo a la congeladora previo Fast-Track cuando el gobierno negocia un TLC con otro sin la intervención del Capitolio y recordó que 2016, EU cerró con un déficit comercial de 502,000 millones de dólares.

Congreso DF: Como vicecoordinador de Morena Eduardo Santillán pugnará por un presupuesto transparente y en Álvaro Obregón, la nueva titular Layda Sansores buscará eliminar la Oficina de Concursos Obras y Contratos “la caja chica de Leonel”, acusó Santillán.

Ganador y perdedor: Antes de ser mayor de edad el dirigente juvenil, senador RAC historia llegó hasta donde debió. Reencuentro panista para buscar la unidad. Marko Cortés cuenta con la mayoría de los 280 mil militantes que en elección directa lo llevarán al CEN del PAN, sostuvo el diputado Jorge Luis Preciado. Otro aspirante es Rafael Moreno quien lleva como fórmula a Héctor Larios.