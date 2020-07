Así lo dice La Mont | Toma Senado: Ags-2022

Senadora-gobernadora: Con la toma del escaño de la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa; la senadora albiazul y secretaria de la Comisión de Salud, Martha Márquez Alvarado inició su precampaña para el gobierno de Aguascalientes-2022. En enero, previa pandemia COVID-19, sumó el respaldo de su gobernador Martín Orozco ante la amenaza del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), "no tiene reglas de operación y según el Artículo-77, Bis 12 no se puede condicionar como una prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos e insumos asociados".

COVID-19: Es el desafío más grande desde la Gran Depresión de 1929 pues según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) causará el quebranto de 195 millones de empleos y la peor caída en la actividad económica para América Latina y el Caribe. Por ello Márquez Alvarado, solicitó eximir a los contribuyentes del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) entre los meses de abril y octubre así como la extinción de recargos para casos de prórroga en créditos fiscales.

AGS-2022: En una cumbre citadina su gobernador, se sentó con la edil Teresa Jiménez para acordar ante la dirigencia nacional un pacto de civilidad frente al proceso 2021 en el cual se determinó que mediante encuesta se elegirá a uno de los seis aspirantes como sucesor de Martín Orozco, ante la inexistente oposición. Actualmente la lista la encabeza la senadora Márquez Alvarado, entre otros aspirantes como la ex diputada Alma Hilda Medina, Enrique García López y Gustavo Baez. Los hidrocálidos tendrán una mujer gobernadora.

Duarte: Hoy obtendría su libertad bajo fianza el ex gobernador de Chihuahua frente a la decisión que asuma la juez federal Lauren F Louis…FGR: La Fiscalía divulgó los montos de corrupción de Odebrecht. Será difícil que alguien derrote al juez Baltazar Garzón quien en 2019 visitó Palacio Nacional…Misiva Serrano: El ex secretario de Gobierno CDMX, Héctor Serrano aclaró "No fui como asentaste, responsable de la campaña negra de la Línea 12 del Metro, ni en otros temas durante mi gestión como servidor público y niego categóricamente instrumentar una campaña desde Vanguardia Progresista en contra del actual presidente de la República, jamás me confabularía para dañar a quien me hizo depositario de esa confianza aunque sea común en mis adversarios, endosarme hechos que no corresponden a mi actuación…Tlaxcala: El gobierno capitalino supervisa y asesora comercios para mitigar la propagación el COVID-19 y reactivar la economía. Coordinado con autoridades estatales realiza recorridos y encuestas para asegurar que los productos y servicios cumplan los protocolos de sanidad. La alcaldesa Anabell Ávalos afirmó que su gobierno refuerza estas medidas en beneficio de la población.