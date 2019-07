Así lo dice La Mont | Traición a la Patria

Austeridad republicana: Con 74 votos a favor, Morena y aliados aprobaron en el Senado la Ley de Austeridad Republicana que en la agonizante sesión del martes elevó de 5 a 10 años el período en que funcionarios públicos como secretarios de despacho o subsecretarios no pueden trabajar en consorcios o empresas privadas nacionales e internacionales de las que obtuvieran información mientras ejercieron su cargo.

Ejemplos: De secretarios de despacho que transitaron a la IP, el consejero de BBV y ex secretario de Comercio Jaime Serra Puche; su subsecretario Herminio Blanco, Mitsubishi y los que, según la administración de CFE que ahora solo provee el 50% de la energía la expoliaron Luis Téllez, Jordy Herrera, Alejandro Fleming Kauffman y José Córdoba Montoya.

Casta divina: A diferencia de los 90s, e inicio del nuevo milenio cuando los funcionarios disponían de una veintena de asesores, directores de área o jefes de Oficina, la austeridad republicana fijó un límite de tres asesores por dependencia, un particular y la eliminación de todas las plazas de dirección general creadas desde 2001 con Vicente Fox quien impulsó la Ley del Servicio Civil de Carrera como “pilar de nuestra democracia con la cual los partidos políticos no considerarían más a la administración pública como un botín”.

Perjurio: Ante la demanda de CFE a las empresas de infraestructura energética, para que reembolsen 2,944 millones de dólares obtenidos de “posibles condiciones halagüeñas” que incidirán en contra de las empresas involucradas en la operación del gasoducto Texas-Tuxpan conviene revisar las declaraciones del presidente AMLO que culpó a la corrupción. Incluso la contratación, como consejero de un ex presidente quien en 1993 contendió por el Solio de Ocampo, por parte de una de las empresas que venden energía.

Pena de muerte: Cuando asumió la presidencia el líder Xi Jinping emprendió una campaña radical vs la corrupción endémica que llevó a la cadena de muerte a su ex similar Yunnan Bai Enpei por aceptar sobornos y vincularse con la explosión de un depósito de productos químicos que dejaron 173 muertos. ¿Cuántos similares a Enpei disfrutaron de contratos obscuros en CFE, incluso su área de comunicación ya investigó la lista de pensionados que no cumplieron con la Ley del Seguro Social 1973-1997?

México-Malasia: El embajador Muzafar Shah Mustafa recordó que México es el segundo socio comercial en AL después de Brasil con una intercambio de 2.4 billones que favorecen a Malasia. Este año se cumplirán los 45 años de la relación bilateral con una nación que hace seis décadas alcanzó su independencia. Su política exterior se caracterizó por neutralidad y participación en Movimiento de No Alineados.