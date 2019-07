Así lo dice La Mont | Último Premier Johnson

Colega Johnson: El ex premier Tony Blair definió la salida de Gran Bretaña de UE como una amenaza a su integridad, pues Escocia y Gales podrían desmembrarse e Irlanda del Norte unirse a Irlanda ante el divorcio europeo porque los ciudadanos desean seguir en UE. Frente a ello su actual sucesor Alexander Boris Pfeffel Johnson sería el último PM oriundo de Nueva York quien en 2016 renunció a su ciudadanía para no pagar impuestos. Vivió en Bruselas donde fue corresponsal The Daily Telegraph.

Retos: Externo, mantener una alianza con Donald Trump o negociar directamente con la Guardia Revolucionaria de Irán una salida a la retención del petrolero Stena. En lo interno, la integridad territorial pues los ingleses votaron por Brexit, aceptaron que Escocia e Irlanda del Norte no formen parte del Reino Unido y congelar el fondo de 39 mil millones para separarse de la UE.

Claroscuros: En los 4.5 años que Martín Godoy Castro ocupó la Procuraduría como parte del equipo del ex comisionado federal para la seguridad Alfredo Castillo Cervantes, perdió 27 policías ministeriales de forma violenta algunos en asueto. En 2018 un predio aguacatero fue escenario del multihomicidio de siete cortadores y un año después dos policías ministeriales Carlos Hernández y Luis Torres corrieron esa suerte en La Cantera. Su trayectoria incluyó investigación sobre grupos de autodefensa levantados en Pátzcuaro y Salvador Escalante quienes enfrentaron al Cártel de los Caballeros Templarios. Integró el expediente para la detención del ex gobernador Jesús Reyna al aparecer en un video con el transportista José Martínez dialogando con el sicario Servando Gómez, La Tuta.

En Jucopo: Una curiosidad feminista de su facultativo, quiere un caballero en la Jucopo, otro en la coordinación de Morena al igual que su partido y hasta Palacio Nacional 2024. Otra historia es la Mesa Directiva donde quieren a una mujer…Opacidad: ¿Quiénes son los cinco ex gobernadores priistas que malversaron 300 mil millones de pesos y contribuyeron para que la deuda supere los 10.5 billones de pesos y uno de ellos es vegano?...SMSEM: José Manuel Uribe Navarrete, Secretario General inauguró el programa “Excursión Campestre de Verano 2019” para impulsar la recreación y convivencia familiar. Actividades como la tirolesa, caminatas, circuitos extremos, lunadas, actividades acuáticas y elaboración de manualidades se lleva a cabo en las Casas de Descanso del Magisterio Estatal en Ixtapa y Tepetlixpa…Arte y música: La Orquesta Esperanza Azteca promueve el "Festival Puebla Ciudad Musical" el cual tuvo como invitada especial a la Orquesta de las Américas, dirigida por el reconocido maestro Carlos Miguel Prieto. Este fin de semana habrá grandes actividades para familias y turistas.