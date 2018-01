Así lo dice La Mont | Un cochinero Q.Roo / Cuates Bronco

Denuncia Novelo: El empresario Carlos Mimenza Novelo (CMN) "Soy José Mireles de Q. Roo" afirmó que de los 8 gobernadores en la historia de la entidad "cinco son igual o peores que Roberto Borge pues quien lo inventó "violó y asesinó a una menor, es propietario de hoteles en España, otro es socio del poblano Juan Vergara, quien desvió mil millones de pesos durante el primer año de la alternancia para cubrir la campaña de Rafael Moreno Valle, lo cual denuncié ante PGR".

Orden: Como sucede en Michoacán, CMN advirtió que mientras el Fiscal Miguel Ángel Pech baje la guardia junto con sus ministerios públicos ante al Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG) continuará el baño de sangre en Benito Juárez y Playa del Carmen cuyos ex ediles Paul Carrillo y Mauricio Góngora deberían ingresar al Penal de Cancún que por su condición de ingobernabilidad fue calificado por la CNDH con 1.35 puntos. CMN fue el primero en denunciar ante la SEIDO a Roberto Borge por un desvío de mil millones y desfalco de hoteles en Tulum.

Inclinado dijo CMN: "Ex gobernadores que no tenga pecado arrojen la primera piedra" en alusión a los antecesores de RB cuya fortuna según CMN supera a los 1,500 millones de dólares acumulados por el ex dictador de Ucrania Viktor Yanukovich. Conminó a los antecesores de Borge a regresar las notarías dadas a sus cuates junto con sus bienes porque "de no ser así acudiré a PGR por la extinción de dominio".

Desinflan bronco: El reportaje NYT digital "Disipando Esperanza en el Estado" resalta condiciones de inseguridad en tres municipios Tancítaro, donde los Caballeros Templarios coludidos con autoridades deforestaron cerros completos para el cultivo de aguacate, Monterrey "el nuevo gobernador desde 2015 impuso a sus cuates en gobierno" y Nezahualcóyotl cuyo director de seguridad pública Jorge Amador revirtió los índices de de delincuencia". Resaltaron los negativos de Jaime Rodríguez quien "solo piensa en compinches para cargos públicos por la cual contribuyó al repunte del crimen y brutalidad policial". Dice NYT "la violencia en México es solo un síntoma y la enfermedad real es el Estado".

JYZ: El precandidato PRI Veracruz José Yunes Zorrilla confía en alcanzar 1,300,000 sufragios en el cuarto padrón electoral del país 5,714,059 y con ello nueva alternancia en Palacio de Enríquez. Ello será posible si propone al ex candidato Héctor Yunes como líder del CdE pues por fuego amigo cayó en 2016 ante Miguel Ángel Yunes. En precampaña por el XXII de Tabasco Francisco Iván González quien dejó la particular de la Quinta Grijalva quien de resultar electo disputaría la coordinación parlamentaria PRD.