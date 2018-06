Así lo dice La Mont | ¿Una sola China?

Solo Taipéi: En 2010 los presidentes de la Asociación Para las Relaciones ENTRE China y Taiwán a Través del Estrecho (ARATS). La taiwanesa Fundación de Intercambios (RCH) suscribieron en Chongqing, el AMCE que simuló una nueva era en las diplomacia entre dos naciones enfrentadas desde 1949 superior a los 160,000 mdl que previó derechos aduaneros preferenciales para 539 productos taiwaneses petroquímicos y pieza automotores, similares al 18% de las exportaciones a China continental.

Temor: Pese al quite arancelario por 14,500 mdl que crearía 280 mil empleos en Taiwán, cuya economía se basa en exportaciones, enfrentó la incidencia de la crisis internacional y el AMCE fue rechazado por la mandataria nacida en ROC Tsai Ing-we a diferencia de su antecesor nacido en Hong Kong Ma Ying jeou que proveería a RPCH, 9 mil km la anexión de los 36 mil km2 de Taiwán. Esa fue la intención de Beijing que a través de su ex presidente Hu Jintao recordó a Ma Ying jeou que el “AMCE persuadirá a los taiwaneses sobre beneficios de la reunificación”.

Tsai Ing-wen: La líder del PDP promotora de intercambios con ASEAN y sur de Asia no descarta mayor incursión a América Latina y EU como parte de su posicionamiento en la economía global que conllevaría a la preservación de su autonomía como entidad política. Pese que su liderazgo en Asia Pacífico e ingreso al foro APEC y OMC donde resalta su poder suave (soft power), no supera el recelo Beijing expansionismo 70-80 fue contenido por EU con el Acta de Relaciones de Taiwán.

Objetivo: México y EU no solo deben regresar la vista a ROC en el primer caso, es su segundo socio comercial en AL e ingreso al TPP generaría oportunidades de mayor inversión taiwanesa no contaminante no sujeta como RPCH a la explotación de sus recursos como petróleo y cumplir con las “seis garantías” para disuadir a China de no atacar a la isla con fuerza militar sino allanarle el camino a la OACI.

TPP: El ex presidente Obama acogió a Taiwán que junto con otros 12 países de la Cuenca del Pacífico, integrante del Mikta, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, Singapur y Australia en la primera ronda de negociaciones contemplaron a la Asociación Transpacífico como mejor instrumento para llegar a una la apertura total de aranceles.

Giro Asia: El TPP será crucial para reducir vulnerabilidad de ROC y porque la SRE debería impulsar su ingreso para que su presidenta Tsai Ing-wen supere la inestabilidad política hereda por la afinidad de su antecesor a Beijing y con ello lograr mayor maniobra que la concedida por Xi Jinping en 1991.

Democratiza: El eCommerce, Grupo Elecktra con la apertura de su crédito en línea con más de 35 mil productos y cuyo objetivo es atraer a la población adulta que aún no compra en línea.