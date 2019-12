Así lo dice La Mont | Uno es: Roberto Sandoval

Ex gobernadores: ¿Quiénes son los cuatro ex ejecutivos estatales investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)? La jerga de corrupción apunta a Jalisco, Nayarit, Colima y Tamaulipas. El asunto es sencillo la sanción del Departamento del Tesoro (DT) al ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda quien junto con el magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez fueron denunciados por actos de corrupción y vínculos con las organizaciones criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Cuinis.

Narcovínculos: Según el gobierno de Estados Unidos, Sandoval y Avelar Gutiérrez recibieron sobornos del narcotráfico y el primero malversó activos estatales además de aceptar cohechos de la delincuencia organizada a cambio de protección a miembros del Cártel Jalisco y los hermanos Beltrán Leyva como explicó el Departamento del Tesoro cuyo titular Steven Mnuchin fue banquero de Goldman Sachs, ex miembro de Wall Street e incursionó en negocios eclécticos como productor cinematográfico de Hollywood.

Hombre rico: El departamento del Tesoro calculó en 2 mil 700 millones de pesos el desvío de Roberto Sandoval, cuyo Fiscal Edgar Veytia se declaró culpable por conspiración internacional para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana ante el Juzgado Federal de Brooklyn lo cual es una violación al Artículo 21 del Código Penal de Estados Unidos. La lista de sancionados incluyen a la esposa del ex gobernador Ana Lilia López Torres e hijos lidy y Pablo Sandoval López considerados como cómplices y beneficiarios de ganancias ilícitas.

100 extraditables: Aún hay tres ex gobernadores que se suman a la lista de un centenar de presuntos delincuentes acusados de cometer delitos en Estados Unidos, cuyos nombres fueron mencionados en el proceso de El Chapo "The Shorty". Los que posiblemente seguirán la ruta de sus ex similares: Tamaulipas Tomás Yarrignton y Eugenio Hernández quienes lavaron dinero entregando, a editores de medios impresos y electrónicos de la entidad, apoyos sin justificación hacendaria.

Datos: Entre los ex gobernadores extraditables se encuentran el joven coleccionista de automóviles antiguos que fue alcalde de la capital de su estado, otro que reside en la Unión Americana y ya es requerido por autoridades mexicanas para explicar su gusto por la adquisición de hoteles serranos y etc.

Tulum: Destino turístico que se confirmó como paraíso de la impunidad con 40 ejecuciones, que lo convirtieron en el más violento del país y tal vez el más peligroso del mundo, como explicó el colega Héctor Valdez. Esa localidad cuenta con 37 mil habitantes y contrasta con el optimismo de Victor Mas Tah, quien ofreció combatir la operación de bandas criminales asociadas a negocios particulares de antecesores.