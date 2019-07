Así lo dice La Mont | URO pide expulsión de EPN

Odebrecht: “La constructora brasileña sobornó durante 15 años a 23 gobiernos vía donaciones a sus cuadros políticos por igual de izquierda y derecha durante sus campañas, como fue el caso México 2012” apuntó el aspirante al CEN del PRI, Ulises Ruiz Ortiz (URO).

Monto: Según el senador por Vermont Richard Leahy entre 2010 y 2013 la inversión de Odebrecht México superó los 760 millones de dólares que resarcieron sus ejecutivos con la aparición de sobreprecios en obra pública razón por la cual crearon un oficina con sede Manzanillo dedicada al pago de favores cuyos montos transferían a paraísos fiscales. Incluso para lavar de dinero, Odebrecht pagó los gastos de campaña 2012 bajo la expectativa que su próximo presidente y director de Pemex le daría un trato preferencial” advirtió URO.

Operaciones: Con un monto menor el peruano, Alejandro Toledo quien en 2000 arrebató la presidencia a Alberto Fujimori, fue sentenciado y extraditado de EU como su homólogo Panamá Ricardo Marinelli a quien la Fiscalía Especial Anticorrupción (FEA) también incluyó a sus dos hijos Luis y Ricardo. En 2017 “la FEA pidió al Departamento de Justicia embargar a la esposa de Martinelli, un apartamento de lujo en Key Biscayne. Inmueble ocupado por una exprimera dama de México.

¿Otro EPN?: URO advirtió que Alejandro Moreno Cárdenas representa una burda copia de Enrique Peña y “ante una remota victoria de Alito vs TEPJF donde se resolverá su proceso interno solo aspirará a contender por la presidencia 2024 con lo cual sepultará a nuestro partido”.

Expulsión: En el caso de los dos gobernadores quienes acompañaron a AMLO en el Zócalo capitalino para festejar el primer aniversario de su victoria 2018, sentenció “serán sancionados y eventualmente junto con su jefe EPN expulsados de la organización”.

¡Escucha Duarte!: “Si el ex Veracruz JDO revela que sucedió el viernes 27 enero 2012 cuando su colaborador Miguel Morales aterrizó en Toluca procedente de Xalapa no existirá ningún pretexto para que el MP requiera al ex presidente EPN”, afirmó el ex candidato independiente al gobierno Veracruz Juan Bueno Torio. Morales Robles presentó dos maletas con 25 millones de pesos y fue liberado por un guardaespaldas de Duarte y asentado en la averiguación previa PGR/MEX/TOL-VI/310A/2012 ¿Conviene a JDO revelar la red de corrupción 2012-2018 y mejor su condición legal?

Guanajuato: San Miguel de Allende fue nombrado, por cuarto año consecutivo, el Mejor Destino Turístico de América Latina y segundo en el mundo. La revista Travel+ Leisure que cuenta con 4.8 millones de lectores, quienes votan sus destinos favoritos, lo incluyó en los World Best Awards 2019 en Nueva York. La presea fue recibida por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el alcalde Luis Alberto Villarreal.