Así lo dice La Mont | Va Celac y EU Sanders

Origen: La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es un mecanismo intergubernamental de diálogo que incluye 33 países de América Latina y el Caribe excepción EU y Canadá con 33 países que pese a sus tendencias políticas izquierda, derecha y centro plantea la integración y desarrollo regional. En el corto plazo desplazará a la OEA cuyo secretario José Insulza, la sitúo en bajo perfil, aunque no como su antecesor Alejandro Orfila.

Indagatoria: En abril 1984 el Consejo Permanente (CP) OEA aprobó una resolución para investigar la conducta de su ex titular Alejandro Orfila al desempeñar un doble cargo secretario del órgano regional y agente multinacional de relaciones públicas quien al parecer gestionaba entrevistas con oficiales del Departamento Estado por su cercanía con la Casa Blanca. De acuerdo a la investigación, Orfila cobró 7,328 dólares mensuales a la OEA pero 25,000 a Gray and Co.

Ética: De acuerdo a los estatutos del organismo, los cargos de secretario general, Adjunto y personal “no recibirán instrucciones de ningún gobierno ni autoridad ajena a la organización y abstendrán de actuar en forma incompatible con su condición de funcionarios internacionales solo ante OEA”. Esa regla mostró omisión cuando su actual timonel Luis Almagro, evidenció la dificultad para responder a una crisis política, agobiado por la división interna que solo llevó al fracaso de las negociaciones secretas para sacar la convocatoria de una sesión del Consejo Permanente.

NPC: Quien resulte electo 84 ejecutivo federal debe reactivar el liderazgo del “Tri” en OEA y su conversión a CELAC que al integrar a China representa 18 por ciento de los países miembros de ONU, 20 por ciento del territorio de la aldea global, 27 por ciento población mundial que genera poco más de la quinta parte del PIB global. ¿Cuál instrumento de Chávez, Maduro o Morales, pues de ser así realmente Rusia participaría como observador o China se comprometería dentro de la Agenda 2030 a impulsar una mayor cooperación en bienestar social, innovación y desarrollo sostenible con América Latina y el Caribe?

