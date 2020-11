Así lo dice La Mont | Van Félix, Cora ¿y caco TEPJF?

Destape: La titular del Plan de Organización Nacional de Morena en Guerrero, Esther Araceli Gómez corroboró que la aspiración de Félix Salgado (FS) por la candidatura a la gubernatura es real y al solicitar licencia como senador cumplió el mandato del presidente AMLO de que todos los servidores públicos que busquen un cargo en 2021 debían dejarlo en octubre.

Caballero Gro: Morena de Mario Delgado (MC), quien en 2024 será aspirante por CDMX, decidió "no solo ubicar candidatas mujeres en la entidades para cumplir con la paridad de género del INE sino tener aspirantes competitivos”. El escenario que llevaría MD al relevo de Sheinbaum sería la derrota del PRI en los 8 estados que ahora ostenta.

Grupo Caco: Así llamó Fernández Noroña a los comunicadores de Enrique Peña responsables de la campaña que llevó al PRI a la alternancia en Sonora y continuidad en los otros 7 estados. Pidió que sean procesados "tanto el sinaloense como el chilango". La resolución del INE que obliga a postular a 7 mujeres candidatas en los 15 estados llevó a Morena-PT a nominar a Cora Cecilia Pinedo (CCP) en Nayarit, es cercana a Elba Esther Gordillo y ocupó las secretarías de Gobierno y Desarrollo Social en los gobiernos de Ney González y Roberto Sandoval.

Generacional: Con la nominación de FS culmina la toma de la izquierda en Chilpancingo que en su momento buscó el extinto Armando Chavarría cuyo grupo cercano se sumó a FS quien enfrentará al ex secretario de Desarrollo Social y ex edil de Chilpancingo, Mario Moreno candidato PRI-PAN-PRD. La tarea del futuro gobernador será pacificar 4 de las 7 regiones como cancelar las notarías otorgadas discrecionalmente por Casa Guerrero a sus familiares. Esas son las cuentas que entregaría MD ante una oposición inmersa en temas judiciales como el ex gobernador y diputado Rubén Moreira delegado en Campeche a quien se le investigan gastos ilegales por 400 mdp con recursos federales del FORTAFIN y el ‘caco’ mayor quien junto con Videgaray crearon “un Estado dentro de otro proclive a la corrupción". Ese PRI feneció y con él sus similares" advirtió el ex presidente del CdE CDMX en la campaña de Colosio y líder masón Manuel Jiménez Guzmán.

Ahora Cora: El 3 diciembre iniciará la pasarela de candidatos de Morena-PT por las 15 gubernaturas donde van 5 mujeres CCP-Nayarit, Tlaxcala-Ana Lilia Rivera o Lorena Cuéllar, BCS-Armida Castro, Nuevo León-Clara Luz Flores.

Tío Armando o "Ramón": Así llamaban los hijos del contratista perredista Carlos Ahumada a los dos alfiles de la dirigente del Sol Azteca, Rosario Robles. Armando Quintero quien en 2015 traicionó a Morena para postularse por Movimiento Ciudadano y el ahora prófugo ex jefe de la Oficina Sedatu, Ramón Sosamontes.