Así lo dice La Mont  |¿Van jueces sin rostro?

¿Estado de excepción? El senador presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca Salazar (JMS) informó que derivado del crimen del juez Uriel Villegas y esposa Verónica Barajas, regresó la colaboración entre los poderes Legislativo y Judicial para instaurar la figura de jueces sin rostro que permitan proteger la integridad de los juzgadores.

¿Rotación? “En su momento se consideró que bastaba la rotación de jueces y la seguridad brindada pero esa figura podría influir negativamente en la impartición de justicia al desconocer quién está juzgando. En su momento Colombia y Perú aplicaron jueces sin rostro como asignación de custodia personal y familiar para evitar presiones.

¿En México? En 2015 un ex senador guerrerense demandado por varios millones de pesos por su ex gobernador, acudió a la oficina de un juez de distrito en Nezahualcóyotl para exigir trato preferencial en favor de un integrante del crimen organizado. Ante la negativa del impartidor de justicia éste fue objeto de amenazas cuyo desenlace aunque no fue similar al de Villegas y cónyuge como su similar abatido en Metepec 2016 Vicente Bermúdez aunque según la FGR por otra connotación.

Argumento: "En el Consejo de la Judicatura se quitó de la lista de servidores públicos los nombres y datos de la trayectoria de jueces en materia penal" al registrarse una vivencia de situación de riesgo que los hace susceptibles de sufrir agresiones de cualquier naturaleza" JMS recordó que en el norte del país los jueces solicitan servicios de protección.

Iniciativa JMS: Pese que existe el principio que los juicios, dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio tienen que ser públicos y los juzgadores conocidos por las partes involucradas, no se descarta que impulse una iniciativa para crear la figura de los jueces sin rostro.

Gro 2021: Quién también busca Casa Guerrero es el rector de la UAGRO, Javier Saldaña quien suscribió un convenio con la CATEM para aplicar pruebas COVID-19 a sus personal ¿No está penalizado el proselitismo sanitario preelectoral?

Universidad Harvard: Avizora el caos social para México pues el 56% de la población que asiste a pruebas COVID-19 resulta positiva. No ve ningún aplanamiento de la Curva pero sí, mayor letalidad. De mantener ese porcentaje en breve superará a Madrid y Lombardía…Levantará polémica: El informe de EPIC sobre el acuerdo para la liberación de Ovidio Guzmán…SMSEM: La dirigencia sindical retoma la dinámica de los programas de apoyo al magisterio. Se entregaron préstamos del Fondo de Ahorro para la Jubilación y Apoyo Múltiple (FAJAM) en las 13 regiones sindicales, aplicando los protocolos de salud. El Día del Padre, su líder José Manuel Uribe, envío a través de las redes sociales un mensaje de felicitación.