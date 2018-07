Así lo dice La Mont | Van Romero y Preciado

Ganar urnas: Solo el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks (JCRH) triunfa en las urnas y es fiel con la disciplina albiazul como sucedió el 5 de diciembre cuando declinó su postulación presidencial al Frente Ciudadano por México, para favorecer a Ricardo Anaya. En ese proceso también fueron mencionados el ex priista Rafael Moreno Valle, ex canciller Luis Ernesto Derbez y su ex homólogo bajacaliforniano Ernesto Ruffo.

Negociación: Moreno Valle participó en ese proceso para que su esposa fuera postulada candidata al gobierno de Puebla, mientras JCRH recibió el respaldo de su antecesor Carlos Medina y Ruffo y Derbez sumaron sin trabas con Anaya, quien definió con sus homólogos de PRD y MC los porcentajes de candidaturas a senadores y diputados con los que contaría cada partido 50% PAN, 35% PRD y 10% MC y otro 5% para los candidatos ciudadanos.

22 diciembre: El PAN perdió a quien según los ex ejecutivos estatales de GTO era la mejor carta para Los Pinos al anunciar JRH que no contendería por ese encargo “después de una evaluación objetiva no existen las condiciones internas, democráticas, de certeza, legalidad para competir”. Descartó renunciar al PAN y a diferencia de sus ex correligionarios Gabriela Cuevas y Germán Martínez advirtió “no hay espacio para mi salida del PAN debido a que los intereses de México y partido superan las ambiciones personales”.

Albiazul: “Solo un panista de cepa que mantenga contacto con nuestra militancia puede asumir esta responsabilidad y ese es JRH quien reúne los cinco requisitos de un nuevo PAN que refrendará en BC, como visión de Estado, experiencia internacional y con migrantes, propuesta económicas sociales y capacidad de diálogo”.

JLP: El visible Coordinación de los Diputados del PAN ante la LXIV recinto San Lázaro el colimense Jorge Luis Preciado entregará el Galardón al Migrante Solidario promovido por la Fundación Alfredo La Mont, al aspirante por el VII distrito de Chicago Jesús García con quien formalizará una vez que juren el 1 de septiembre y enero 2019 ante el CXV capitolio Washington la I Interparlamentaria del Migrante en la que participarán 18 representantes republicanos y demócratas de ascendencia mexicana en Washington, como la senadora Catherine Cortez Masto.

CDMX: Reconciliación entre creadores y promotores para que la CDMX sea la capital latinoamericana de la Cultura, con el apoyo de la Secretaría de Cultura…SMSEM: Su líder Abraham Saroné inauguró el 2° Campeonato Familiar 2018, para la capacitación, cultura y recreación de docentes y sus familias…Palacio de Lerdo: El gobierno mexiquense lleva a cabo el 19° taller de Verano “La protección Civil en los Niños” en Toluca, Tecámac, Zinacantepec, Tultitlán, Tenancingo y Tlalnepantla.