Así lo dice La Mont | Ver: la elección más reñida

Tercios: Sin el consenso del senador Héctor Yunes Landa, a quien el CEN del PRI aún no descarta al frente del CdE sería difícil el regreso al XLVIII Palacio de Enríquez 2018-2024. Aunque el voto duro tricolor es de 950,000 no es suficiente para desplazar a la alianza PAN-PRD que gobierna en 140 municipios y cuyo abanderado es su sobrino Miguel Ángel Yunes Márquez quien cuenta con el capital del gobernador de un millón 55 mil sufragios.

Ripley: La elección del 1 de julio será más reñida que 2004 cuando el candidato de Fidelidad por Veracruz Fidel Herrera Beltrán (PRI-PVEM-PRV) superó por 21,303 o 905, 397 al albiazul Gerardo Buganza 884,094 y Dante Delgado (Convergencia, PRD .PT) 742, 189. El resultado quedará sujeto al efecto AMLO y su enfrentamiento con el gobernador Miguel Ángel Yunes con quien no cruza palabra el abanderado de Morena Cuitláhuac García.

DDR: El ex gobernador 1988-1992 Dante Delgado hizo boquete 2004 y 2010 a los albiazules Buganza Salmerón y Miguel Ángel Yunes Linares pero el primero de julio persuadido por Ricardo Anaya Cortés en su apoyo a Miguel Ángel Yunes Márquez de nueva cuenta será el fiel de la balanza contra José Yunes Zorrilla a quien derrotó en la disputa por un escaño 2006 y Morena Cuitláhuac García.

Ruta Los Pinos: La elección del 1 julio incidirá en la presidencial bajo un tripartidismo en una contienda cerrada PAN, PRI y Morena y cualquiera de los tres aspirantes tiene la posibilidad de convertirse en el 48 residente de Enríquez y cuenta con los cuadros y estructura para dar la pelea en los 25 municipios que definirán la elección del cuarto padrón electoral nacional.

1.3 Millones de votos: Requieren los yunes y Cuitláhuac para ganar con un electorado que aún no olvida los agravios de Duarte y sus colaboradores Erick Lagos, Jorge Carvallo, Gabriel Deantes, Alberto Silva, Gonzalo Morgado que desempeñaron las contras a Héctor Yunes Landa e indujeron los 810,900 votos de Morena no suficientes para restar el millón 55 mil de Yunes Linares. A diferencia de 1998 cuando Miguel Alemán ganó por 200 mil votos al albiazul Luis Pazos, hoy ser candidato del PRI ya no es garantía de victoria.

Chiapas: En la entidad que hasta 2000 gobernó el tricolor Roberto Albores Guillén de nueva cuenta PVEM-PRI construirán una alianza encabezada por el senador Armando Melgar quien se mantuvo al margen de las diferencias entre el líder verde Eduardo Ramírez y su similar tricolor Roberto Albores Jr.

SMSEM: El secretario general Abraham Saroné, visitó escuelas mexiquenses para “conocer la realidad laboral de los maestros”. Docentes solicitaron su gestión para mejorar los servicios médicos como diálisis y hemodiálisis ya que deben recurrir servicios particulares para su tratamiento.