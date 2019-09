Alianza: Con el respaldo del PRD y de facto el PAN, Ángel Aguirre Rivero superó al PRI-PVEM Manuel Añorve en la elección para gobernador 2011 pero forzado por Miguel Ángel Osorio Chong, Gobernación y Enrique Peña dimitió el 23 de octubre a ese encargo que ocupó por segunda ocasión, la primera como sustituto de Rubén Figueroa 1996-1999.

Reaparición: Cuatro años después reapareció en Acapulco con su frase "un político no se retira hasta que muere" en clara alusión al secretario de Gobernación, Osorio Chong momento en el que buscaba la curul federal del 8 distrito bajo la coalición, Por México al Frente. En febrero 2015 se formalizó la embestida contra Aguirre Rivero cuando la SHCP solicitó a PGR congelar cuatro cuentas bancarias por presunto desvío de 287 millones de pesos en el que se involucró a 19 personas entre ellos su hermano Carlos Aguirre y Víctor Hughes Alcocer ex subsecretario de Finanzas.

Humo Blanco: La resurrección de Ángel Aguirre se formalizó con la reunión de junio presidida por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas en la Secretaría de Gobernación, a la que asistieron los padres de los 43, Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el ex gobernador y la figura central, su ex procurador Iñaky Blanco Cabrera quienes se reunieron con los padres de las víctimas. Un hecho que cambia la condición, de impartidor de Justicia a indiciado, al ex PGR, Jesús Murillo Karam.

Nueva indagatoria: El 25 de junio apareció en el Diario Oficial la creación de la Unidad Especial y Litigación de Ayotzinapa presidida por Omar Gómez Trejo quien fue avalado por los padres de los 43 normalistas. Al depender Gómez Trejo de la Fiscalía General de la República (FGR) familiares y representantes de ONG confiaron¡ que esa designación significó una nueva etapa en la investigación penal y con ello se enmienden los agravios previos y rompan los pactos de impunidad del pasado impuestos como apuntó el senador guerrerense Félix Salgado Macedonio.

Pueblos Mágicos: El titular de Sectur Hidalgo, Eduardo Baños coincidió con su homólogo federal Miguel Torruco en que el "tianguis de los Pueblos Mágicos es la evolución de la Feria Nacional de Pueblos Mágicos que se convertirá en un evento de clase mundial". Resaltó como potencial de ello a Huasca que confluye misticismo y presente" concluyó Baños y para muestra la instalación de Barranca Honda, presidida por Margarita Moreno cruz, quien confió en el potencial de esta variable del turismo en México… Caminos de la Libertad: 4° Concurso de Caricatura, auspiciado por Grupo Salinas. Su presidente, Ricardo Salinas afirmó que “la caricatura se ha convertido en el medio ideal para hablarle de frente al poder. Por eso, apoyamos a esta magnífica herramienta para promover la libertad”.