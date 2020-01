Así lo dice La Mont | Verdad Hussein

Con Qassem Suleimani: "En las reuniones del Consejo de Seguridad lo conocí y compartí con el su experiencia en la lucha contra el Estado Islámico y las atrocidades cometidas por El Califato en contra las mujeres yazidíes a las que vendían en el mercado de trata" afirmó el Embajador Mohammed Taggui Husseini

Guerra Irak: "Cuando llegó a Bagdad fue como invitado de las autoridades locales y sin el menor pretexto, los aliados del Gran Satán lo cazaron" expuso Husseini quien a dos años de la entrega de sus cartas credenciales al gobierno mexicano lamentó el deceso de un mártir que durante sus exequias sumó a más de siete millones de iraníes, lo cual recordó a los cerca de ocho millones de seguidores que se congregaron para despedir al Ayatollah Jomeini.

¿Qué sigue?: El Embajador Taggui Husseini lamentó que se perdieran las condiciones para consumar el acuerdo nuclear, luego de la reimposición de sanciones económicas por parte del presidente Donald Trump a quien responsabilizó de las consecuencias regionales y globales derivadas por el crimen de un Estado Terrorista como Estados Unidos".

Mesura: Sorpresivamente el presidente Trump cambió su discurso bélico y afirmó "mientras gobierne, la nación de Irán no contará con armas nucleares" a lo que Husseini respondió "Estados Unidos no tiene otro camino más que retirar todo su personal militar de Medio Oriente".

Sospecha: El presidente Donald Trump persuadido por su ex consejero nacional de Seguridad, John Bolton buscó una confrontación directa con el gobierno iraní bajo el argumento de que "Teherán apoya a Hezbollah en su lucha contra Israel" algo que en la perspectiva de Husseini no tiene sustento.

Contexto: Ante el escenario de un conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán el precandidato presidencial por el Partido Demócrata, Bernie Sanders recordó que según una enmienda, aprobada como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, el Poder Ejecutivo no está autorizado a lanzar un ataque militar o declarar la guerra a Irán sin el aval del Congreso".

Entre otras cosas...

UIF: La Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto confirmó que investiga las finanzas de Los Legionarios de Cristo. Las pesquisas podrían alcanzar a su ex tesorera y ex primera dama Martha Sahagún a quien el ex diputado de Movimiento Ciudadano, Jesús González Schmall vinculó como pariente del ex director de Prevención de la Delincuencia, Francisco Sahagún Vaca…Con todo: TV Azteca 2020, “más y mejores contenidos con calidad Premium” asegura Benjamín Salinas. Su audiencia alcanza 19.4 millones de espectadores en Azteca Uno y 18.1 para Azteca 7, de acuerdo a Nielsen IBOPE México. Box Azteca, Fut Azteca, Películas platinum, Rosario tijeras, Hernán, La Academia y Exatlón lo consolidan.