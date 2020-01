Así lo dice la Mont | Verdad India y enero negro azerí

Ahora India: “La Ley de Ciudadanía no representa un acto de discriminación contra los musulmanes de la nación” respondió el embajador de India, Manpreet Vohra a su similar de Pakistán Tasawar Khan y recordó “este proyecto fue presentado por primera vez al Parlamento en julio 2016 durante el primer mandato del premier Narendra Modi y aprobado por Lok Sabha (cámara baja) y Rajya Sabha (cámara alta) entrando en vigor el 10 de diciembre”. Frente a la tendencia discriminatoria expuesta por Pakistán, Vohra sostuvo que desde la independencia de India el 15 de agosto 1947 “somos una República democrática laica en la que todos somos iguales a diferencia de Pakistán que eligió convertirse en una nación islámica donde los no musulmanes enfrentan la persecución y reciben trato de segunda clase. Muchos huyeron a India desde Pakistán oriental, que en 1971 se convirtió en Bangladesh”.

Condición: Durante un tiempo ese grupo vivió en India como apátridas por lo que, a través de la Ley de Ciudadanía, se planteó ayudar a esas comunidades minoritarias por medio de un proceso de naturalización el cual proporcionará derechos y servicios gubernamentales.

“En lugar que el premier pakistaní intervenga en asuntos internos debiera centrarse en su país y reflexionar por qué el extremismo se arraigó allí y las minorías enfrentan violencia” advirtió Vohra.

Repercusión: Frente a la condición que guardan en India los sijs, budistas, Jainistas, parsis, cristianos e hindúes Vohra estableció

“Esos grupos que huyeron de la persecución religiosa en Pakistán, Bangladesh y Afganistán buscando refugio en India antes del 31 de diciembre 2014, podrían obtener la ciudadanía después de un periodo de residenciade 6 años. Los demás extranjeros de cualquier creencia, mantienen el derecho a solicitar la ciudadanía después de 12 años de residencia”.

Política Exterior Modi y Cachemira: “Es proactiva y no reactiva e incluye abordar con firmeza el terrorismo patrocinado vs India por Pakistán, no tenemos problemas con ningún otro vecino del sur de Asia, hay mejoría en la relación con China y a nivel global somos un contribuyente positivo”. En Cachemira “la solución es que Pakistán renuncie al terrorismo y odio vs India.

Un azerí: En el 30 aniversario del ataque soviético contra civiles en la capital de Bakú para preservar su imperio, el embajador de Azerbaiyán, Mammad Talibov recordó esa masacre al igual que Human Rights Watch como “Un Ejercicio de Castigo Masivo que contribuyó a la desintegración de la URSS. Talibov lamentó que persista la guerra con la vecina Armenia. Desde hace más de dos décadas los azeríes respondieron a tropas armenias al norte de la Línea de Control y ahí el origen de lo que podría convertirse en un conflicto a enorme escala.