Anticipó Gavin: El embajador de EU en México John Gavin preguntó en noviembre 1984 al gobernador de Chihuahua Oscar Ornelas Küchle "por qué vi desde la ventanilla de mi avión un terreno fértil cuando su estado es desértico" preámbulo cateo del rancho ‘El Búfalo’ en Jiménez propiedad del capo Rafael Caro Quintero quien reviró "Dejen cultivar la mota y les pagaría la deuda externa" ante el malestar de Washington que solicitó no solo la dimisión del gobernador, sino del ministro de Defensa Juan Arévalo.

¡Sí se pudo! Con el júbilo de la mayoría Morena-PT-PVEM los senadores aprobaron por 82 votos a favor, 17 en contra y siete abstenciones la despenalización de la marihuana para uso medicinal y recreativo regulado en la Ley Federal para la Regulación de Cannabis.

¿Homenaje a Caro? Para tres senadores uno Morena quien mantuvo el anonimato y Lilly Téllez quien será candidata por el PAN-Sonora el voto cannabis fue interpretado como una señal de respaldo hacia Rafa Quintero quien la madrugada del 8 de agosto 2013 abandonó libre de cargos el Penal Estatal de Jalisco después de permanecer en el, tres décadas y con una fortuna de 100 mil millones de pesos.

$Mi poder judicial$: Así se refirió Tom Anderson editor de seguridad The Oregonian ‘No one cannon shot of 50 Thousand’ al conocer del polémico concedido por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito de Jalisco bajo la firma de la magistrada Rosalía Moreno, Lucio Lira Martínez y José Félix Dávalos quienes consideraron que el sicario ‘debió ser juzgado en el fuero local’.

¡Honores caros! Al interior de Puente Grande ‘puerta grande’ Caro controló todo; visitas, venta de drogas, alcohol, derecho de piso y distribución de cigarros. El Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC) siguió la pista del Drugking y movimientos bancarios de los 49 oficiales del poder judicial y ejecutivo involucrados en la liberación ‘Del Señor’, incluido un senador y alcalde de Jalisco este último ubicado en actividades sospechosas número 31000037133314 de la Financial Crimes Enforcement (Fincen).

¿Y Cannabis? En el corto plazo la Ley Mota abrirá el mercado internacional para que sus consumidores tengan un abasto suficiente pero dejará a la mayor parte de los usuarios fuera y sujeto a sanciones al no acceder a un adecuado autocultivo. Con una legislación ad hoc lo mejor sería ¿regresar El Búfalo a Caro y que de corroborarse una irregularidad la Judicatura Federal sancione a su personal y la FGR consigne y aplique extinción de dominio al ex senador?...SMSEMmx: Suma 226 mil visitas, una importante respuesta del magisterio a la estrategia de profesionalización a distancia. “Ante la pandemia trabajamos para fortalecer las labor de los maestros” afirmó su líder José Manuel Uribe.