Así lo dice La Mont | ¡What a liar!: ¡Mentira Trump!

¿Alternancia? Concluida la Convención Nacional del Partido Demócrata, su candidato presidencial Joe Biden, vicepresidenta Kamala Harris y los ex mandatarios Obama y Clinton confiaron que el miércoles 3 de noviembre EU amanecerá con un cambio que culminará el 20 de enero con "el fin de la oscuridad y la insolencia en Casa Blanca".

Sin embargo: Los 4 días de la Convención del Gran Viejo Partido Republicano será la última oportunidad para Donald Trump. Rezagado y con todos los pronósticos en contra, buscará convencer a EU de merecer gobernar otros 4 años.

Gran Desafío: La criticada gestión de su gobierno a la pandemia del Coronavirus, la peor recesión desde la Gran Depresión y el estallido social por el racismo que dejó a la vista las fracturas del país tras el asesinato a manos de la policía de George Floyd congelaron la continuidad republicana que parecía casi segura a principios de este año.

Familia Trump: Otro frente vs el XLV presidente son su hermana Maryanne Trump Barry quien criticó su política de inmigración que separó a los niños de sus padres y reveló a The Washington Post "no tiene principio ninguno, sus malditos Tuits y mentiras Dios mío" así mismo, Mary L. Trump, su única sobrina, publicará el libro Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo).

Culto a la personalidad: Como en 2016 el cónclave del Partido Republicano será un encuentro trumpista más que republicano. Su familia tendrá, otra vez, un papel estelar. Está previsto que hablen todos sus hijos mayores, además de la primera Dama Melania Trump. Por el contrario, el establishment tendrá muy poco espacio.

Farewell my president: Trump arriba a la convención golpeado el promedio de encuestas del sitio FiveThirtyEight le da a Biden una ventaja de 9.2 y aparece rezagado también en los sondeos de algunos estados cruciales como Florida, Wisconsin, Pennsylvania, Michigan y Arizona. Allan Lichtman, historiador de American University, quien predijo su triunfo en 2016, ahora vaticinó el de Biden.

Demócratas 1968: La convención en agosto de ese año nombró a Hubert Humphrey candidato sustituto del extinto Kennedy pero fue eclipsada por las protestas contra la Guerra de Vietnam y el asesinato de Luther King. Hoy 300 millones de estadounidenses reprochan a Trump su ineficiencia ante la endemia. En 1968 Lyndon Johnson decidió no postularse a la reelección. Hoy Trump debería reeditar apoyando a Mike Pence…