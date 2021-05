Así lo dice Lamont | BCS, Palma y Celis

¿Dónde andas Güero? Con esa pregunta el narcotraficante, policía y según LinkFang, custodio del gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis el poderoso Miguel Ángel Félix Gallardo ordenó no solo la ejecución de la esposa e hijos de Jesús ‘El Güero Palma’ sino el hijo de Sánchez Celis y ex delegado en Coyoacán, Leopoldo Sánchez Duarte.

Discusión ¿Por qué liquidó a su ahijado? "Un sicario mexicano temperamental no discute, liquida" afirmó el ex agente de la DEA para México y Centroamérica, Herbert Anderson con lo cual describió al ‘jefe’ del ‘Güero Palma’ quien según tras una confrontación con el ex gobernador priista Leopoldo Sánchez Celis quien, según LinkFang, abrió a otros cárteles y por ello ordenó la ejecución de su yerno, como un lustro después la muerte de la esposa e hijos del ‘Güero’. Félix Gallardo fue reconocido por EPIC y DEA como el principal narcotraficante de cocaína y mariguana del país a quien dos ex gobernadores del Triángulo Dorado llamaron el ‘Jefe de Jefes’ o ‘El Padrino’.

Triángulo Dorado: La puerta de entrada a esta región de Chihuahua, Durango y Sinaloa fue Badiraguato hasta 2009, bajo control de ‘The Shorty-El Chapo Guzmán’ y aliados de él, como Rafael Caro Quintero, Ismael Zambada y Juan Esparragoza.

Caída del ‘Güero’: El próximo 22 de junio se cumplirán 26 años del desplome de la aeronave Lear Jet Xa-SMW en la que viajaba ‘El Güero Palma’ de Ciudad Obregón a Guadalajara y detectada por agentes de Inteligencia Militar y el extinto general Jesús Gutiérrez Rebollo vinculado al Cártel de Juárez de Amado Carrillo Fuentes. En el intervalo se encontraron fajos de billetes de 500 pesos con la leyenda de un banco de Zitácuaro, Michoacán; entidad de uno de los precandidatos a la nominación del PRI para gobernador.

No hay regreso: En Baja California Sur, pese una encuesta que lo ubicó seis puntos debajo del candidato de la alianza Unidos Contigo PAN-PRI-PRD y los partidos Humanista y Renovación Sudcaliforniana, Francisco Pelayo; su similar de Junto Haremos Historia Víctor Castro Cosío aseguró que la revertirá y no contempla regresar a su escaño para restaurar la transparencia y rendición de cuentas en la entidad que vivió su primera alternancia 1999 cuando el perredista Leonel Cota Montaño derrotó al tricolor Antonio Manríquez Guluarte impuesto por el gobernador Guillermo Mercado Romero quien fue enviado a prisión junto con su secretario de Gobierno Raúl Antonio Ortega Salgado acusados por un desvío de 45 millones de pesos. El segundo ejecutivo estatal que siguió esa suerte fue Narciso Agúndez Montaño. El 6 de junio también se renovará el Congreso local y cinco alcaldías incluida la capital donde buscará triunfar el priista Ricardo Barroso.