Asía lo dice La Mont | CDMX-2024: Mario Delgado

Era Delgado: En septiembre 2011 el ex secretario de Finanzas y Educación Mario Delgado (MD) se presentó ante el predecible y tal vez indiciado 2020 ex secretario del Sindicato de Trabajadores de CDMX (SUTCDMX) Juan Ayala Rivero para explicar los avances de la reforma encomendada por el jefe de Gobierno.

Aplausómetro: Aunque no se reflejó, MD dejó el Deportivo 18 de Marzo que alberga la Sección 12 con su escaño 2012-2018 que junto con el actual posicionamiento de su jefe político y sujeto a los resultados que arroje Morena el próximo 6 de junio, cuando se renovarán 15 de las 32 entidades, 8 gobernadas por el PRI, 4 el PAN, una el PRD, Morena y un gobierno independiente; podrían ubicarlo en la nominación CDMX.

¿Qué sigue? Ganar 10 de las 15 entidades razón por la cual el 3 de diciembre Morena presentará de manera escalonada a sus candidatos. En Guerrero con 8 aspirantes la postulación recaerá en el ex candidato a gobernador 2015 y ex delegado federal Pablo Amílcar; Michoacán, Cristóbal Arias; Campeche, Layda Sansores; Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar.

PRI-PAN-PRD: Recibirán 2021 con alianza vs Morena en Sonora, San Luis Potosí y Baja California. En tanto la 4-T formalizó la suya en Nuevo León PT-PVEM-PANAL. En BC, Jaime Bonilla será el fiel de la balanza para Morena que mantiene 6 puntos de ventaja sobre una posible alianza PAN-PRI-PRD-PES, si los tricolores no postulan al ex alcalde y ex candidato gobernador 2011, Jorge Hank. En BCS de no aplicar la cuota de género que favorecería a la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro, a quien hace 7 días le fueron restituidos sus derechos partidistas, el aspirante será el edil paceño Rubén Muñoz.

Foco rojo PRI: Campeche, entidad del líder del PRI, donde Morena con Layda Sansores mantiene 33.9%, 26 PAN, 13 PRI y 7.3 otros partidos. El aspirante tricolor será Christian Castro secretario de Desarrollo Social y gente del presidente del PRI y del gobernador Carlos Aysa González.

Otros líderes: Para el priista Alejandro Moreno "estamos de regreso después de Hidalgo y Coahuila". Hay expectativas de continuidad en Sinaloa, donde la balanza se inclinará por el secretario de Pesca Sergio Torres.

Guerrero: Entidad de las notarías a vástagos, hay una terna de aspirantes del PRI, el ex edil de Chilpancingo Mario Moreno Arcos, líder del Congreso Héctor Apreza y el senador Manuel Añorve. En Tlaxcala el PRI abanderará a la edil citadina Anabell Ávalos quien enfrentará a la delegada federal Lorena Cuéllar…Querétaro: “Nuestra vocación federalista, es permanente, nuestro impulso para reconciliar a la nación no se detiene y la lucha para lograr la distribución equitativa de recursos y oportunidades nos compromete”, afirmó el gobernador queretano, Francisco Domínguez.