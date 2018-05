Ate y academia

Ana María Longi





Ese lugar existe de Ulises Paniagua, se presentó en la Casa del Poeta



Cuando a un escritor se le abren las puertas de una temática literaria acuden a él, al mismo tiempo, el color, las imágenes, la luz, los vocablos expresivos y muchísimos más elementos que se fueron conformando.

Por este motivo nos agradó charlar con Ulises Paniagua, autor de Ese lugar existe presentado en la Casa del Poeta, para que nos hablara de un título tan sugerente, y de la manera en cómo el lenguaje acudió a su mente. Ya que, -comentamos-, algunas ocasiones las descripciones resultan tan clásicas como espontáneas.

Entonces, Ulises, ¿cómo empezó todo?.

"Hacía tiempo -responde el joven escritor-, que en mi mente incubaba la idea de una novela que lindara entre el reino de la realidad y el de la fantasía. Pensando entonces en un libro capaz de ingresar a los más contrastantes niveles de realidad. Así nació Ese lugar existe, un texto en donde tanto los personajes como el narrador se funden en un espacio cosmológico especial.

¿Y por qué lo considero así? Porque ella, Ofelia, es, no solamente una mujer muy bella que vive siempre al límite de la locura, sino a su vez, un individuo atrapado en un mundo blanco; es decir, albamente iluminado.

Él, -cuyo nombre se revela poco a poco-, es, a su vez, un hombre cautivado por la oscuridad y las sombras.

"¿Qué ocurrirá con ambos personajes? Se preguntarán los lectores. Lo que quizás nadie se espera, es que se darán, una especie de cruce de historias, en tiempos y universos paralelos, pero a la vez inmensamente separados.

"Por esta razón, la sombra del narrador, quien hipotéticamente se transforma en otro personaje, se va fundiendo a la vida de ambos, de una manera inesperada, apasionada y hasta de hecho absurda".

- Ulises: ¿Esto podría significar que para la matemática del destino no existen imposibles? ¿Qué definitivamente somos una especie de hojas al viento dentro de toda circunstancia de vida? Pero que a la vez, nuestra mente constituye una potencia poderosa dentro de las fuerzas creacionales del Cosmos. ¿Qué somos... y no somos? ¿O, que por otra parte, somos mucho y muy poderosos? Si nuestro cerebro es realmente utilizado con toda su infinita capacidad y potencia de tiempo y espacio? "Un amigo poeta, dice que no existen las casualidades sino las causalidades (de causa y efecto); -responde Ulises-, y de cierta manera, a mí me pareció interesante imaginarme una especie de azar, como un juego entre lo humano y lo divino. En este sentido, pienso en la imaginación y la mente humana, como una de esas bibliotecas infinitas a las cuales aludió en su Literatura el gran Jorge Luis Borges.

Actualmente tengo 41 años de vida, y mucho, mucho tiempo por delante, para dedicarme a este tipo de edificaciones de papel, hechas con la maravillosa herramienta de nuestra Lengua Castellana, mediante la cual aspiro conquistar, -vía la Editorial Fridaura que me representa-, otros muchos idiomas