¡Atención repartidores, esto les interesa! 

Saúl Gómez, fundador de #NiUnRepartidorMenos

@repartidorr / @NosotrxsMX

La semana pasada estuvimos en el Parlamento Europeo en Bruselas, gracias a la invitación de la eurodiputada Leila Chaibi, para participar en un foro de alternativas para la Uberización, donde también hubo presencia de compañeros y compañeras de España, Suecia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Italia, Alemania, Argentina, Colombia, México entre otros. [Salto de ajuste de texto][Salto de ajuste de texto]Tuvimos una asamblea general en donde compartimos sobre los panoramas en nuestros países y sí, como #NiUnRepartidorMenos lo ha dicho siempre, la regulación que se viene tiene intereses sumamente político-clientelares. Ante esto, les contamos a las y los compañeros de como Tatiana Clouthier, Secretaria de Economía, dijo en una reunión que no éramos necesarios; sobre el IMSS y su programa piloto muy lejos de ser viable y justo; del 2% que el Gobierno de la Ciudad de México quiso cobrar por utilizar el espacio público. Pero, sobre todo, del plan de regulación del actual gobierno, de cómo Luisa María Alcalde nos dijo que teníamos de mayo a septiembre para elaborar una iniciativa de ley, presentarla y llamar la atención del gobierno y que, si esto no pasaba, ya no se haría nada por los trabajadores en plataformas en este sexenio.

En el caso de Europa, se tienen dos sectores: los que quieren derechos en este nuevo modelo de trabajo a través de plataformas y otro que busca como combatirlas. UberFiles fue el tema central y el gobierno de Francia tiene que responder ante sus ciudadanos y los trabajadores de apps, que no están nada contentos con lo que pasa en su país. En el Parlamento de la Unión Europea se tocaron temas importantes como el algoritmo (quién realmente controla a quien), en el que la secretaria general de Unidapp de Colombia hizo especial énfasis en los retos de las mujeres al trabajar en plataformas, también sobre los taxis y su lucha contra los taxis por apps. De igual manera, la Alianza Unidxs World Action tuvo participación y llamamos a organizarnos a la brevedad y que seamos los trabajadores quienes estemos al frente de las acciones.[Salto de ajuste de texto][Salto de ajuste de texto]Podemos dejar algo claro: los problemas que vivimos como repartidores en México se replican en el mundo entero. Siempre hemos pugnado por el diálogo tripartita en donde nos escuchemos todos los involucrados: trabajadores, gobierno y empresas. Actualmente, estamos construyendo una iniciativa en colaboración con Nosotrxs y más interesados de sociedad civil a través de diálogos con todos los actores, buscando que existan los principios de una iniciativa que atienda, en la medida de lo posible, las necesidades más urgentes de nuestro sector.

El camino que hasta ahora hemos construido, a lo largo de cuatro años, desde la muerte de José Manuel Matías Flores y 183 compañeros más, han llegado a buen puerto y eso significa que tenemos que seguir trabajando para permanecer y mejorar nuestra articulación. Como algunos compañeros repartidores, repartidoras, conductoras y conductoras notarán, han empezado a salir distintos tipos de acuerdos, ajustes de tarifas, así como bonificaciones en algunas de las empresas para las cuales ofrecemos nuestros servicios. Es solo el comienzo, vendrán más cambios que #EnBola, para que nadie se quede atrás, ni los grupos que se han manifestado en contra de nuestro trabajo. Esto es para todas y todos, quienes verdaderamente saben lo que es ser una persona trabajadora de plataformas digitales.

¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!