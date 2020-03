Audiencias y coronavirus

Los periodistas que trabajan en algunas salas de prensa, redacciones, y producciones de radiodifusoras se trasladan al aburrido, pero necesario, home office. Sus jefes les subrayan: “¡No son vacaciones!” Sin embargo, algunos son retratados con ironía y sarcasmo en un “meme” donde se ve a un reportero aventar algunos papeles de sus manos y la frase: “¡A la mierda todo! Es el fin del mundo con el coronavirus… y segundos después rectifica “solo bromeaba, yo soy periodista, ¡yo tengo que hacer la nota del fin del mundo!” Y es que la evidencia de algunos países donde la población ya está en cuarentena se observa cómo no solo los ratings de TV aumentan, sino también el tráfico de las redes socio digitales. ¿Cómo se han comportado las audiencias, empresas y periodistas que enfrentan la fuerza de la pandemia?, pero mejor vamos por partes:





Redacciones vs Covid-19. Algunos medios de información ofrecen gratuidad y contenidos infantiles como: The New York Times, The Wall Street Journal, Vanity Fair, entre otros. Con respecto a las entrevistas de especialistas, de acuerdo a Chicago Tribune; Marc Lipsitch, epidemiólogo de Harvard, compartió en Twitter "recibo más 100 solicitudes de entrevistas diarias”, lo que ha originado que dé prioridad a los medios de libre acceso. Los medios de información son empresas, pero los expertos preferirán socializar la información a las plataformas sin acceso restringido.





Mundo. Recomiendo revisar los contenidos del sitio https://coronanewsroom.org/ creado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) donde se muestran recursos para ayudar a las salas de redacción a cubrir la pandemia de coronavirus y adaptarse al trabajo remoto a través de video conferencias y noticias de medios en todo el mundo. Por ejemplo sugieren imprimir publicaciones más pequeñas en páginas, pero desarrollar servicios impresos y digitales adicionales, como boletines relacionadas con la pandemia. En México veremos que algunos puntos de venta de periódicos se verán perjudicados y las versiones digitales aumentarán su demanda.





Cine y libros. De acuerdo con el periódico español https://www.heraldo.es/ las películas sobre contagios se vuelven virales en todo el mundo. Por ejemplo “Contagion”, Pandemic”, y “Outbreak” son de las más consumidas. La explicación es que las audiencias buscan cintas sobre las crisis médicas. Por otra parte, una iniciativa interesante es la que emitió la cuenta en Twitter @levmauc el 16 de marzo: “He creado un hilo para ver cine de manera gratuita y legal durante el COVID-19… Lo iré actualizando con todas las novedades y puedes acceder a más de 300 películas gratis aquí: shorturl.at/ertxS “ Y si quieres descargar libros gratuitos revisa la iniciativa de #YoMeQuedoEnCasaLeyendo de @AnagramaEditor http://bit.ly/yomequedoencasaleyendo ¡Ole!





Entretenimiento. El consumo de TV en España alcanzó cifras históricas el fin de semana. Más de 32 millones de personas (75% de la población) observaron la TV durante al menos un minuto. Esta cifra es superada solo por la final de futbol del Mundial de Sudáfrica disputada entre España y Holanda, vista por 88% de los españoles. Por otra parte los juegos por Internet han incrementado un 50% sus ventas en China, y de acuerdo a CNN Business y Facebook, la Unión Europea solicitó a Netflix y otras plataformas a que dejen de mostrar videos en alta definición para evitar que Internet se rompa bajo la tensión del uso. Además en ese continente las llamadas de voz y video en WhatsApp y Facebook Messenger se han duplicado. En México esto es una oportunidad para marcas, y gobierno si se decide usar la cabeza y no solo estampas religiosas.









Redes socio digitales: De acuerdo a la consultoría Porter Noveli, México es el tercer país con más conversación sobre coronavirus en América Latina, con más de 881 mil menciones en social media y sitios de noticias (01 de enero al 16 de marzo). Brasil y Argentina son los países con más menciones. En nuestro país, el 38% de los usuarios han mostrado un sentimiento de enojo, principalmente a las acciones del gobierno, 31% buen humor, 21% están preocupados, 6% serenos y 4% tristes por la cancelación de viajes y eventos. Ante eso, lo que sí es seguro es la creatividad de los seres humanos, para derrotar el ocio y sedentarismo con ideas como los challenges de papel de baño y bailes.





¿Qué viene? Una búsqueda muy frecuente en servidores es ¿Coronavirus puede transmitirse a través de relaciones sexuales? La OMS no lo ha confirmado, pero el Dr. Benito Almidante, declara que por fortuna, “no hay ningún motivo para actuar diferente”. Bueno en medio del caos, una buena noticia. Por último, conforme el coronavirus se extiende, también han proliferado las Fake News, a pesar de los candados por parte de medios como NYT que contactó a Twitter con ejemplos de tuits que contienen información errónea. Algunas cuentas fueron suspendidas para no difundir información falsa ¿Y en México? Desafortunadamente la violencia familiar se incrementará. De acuerdo al UNFPA la violencia de género es más común en entornos de emergencias humanitarias, y en estos casos las víctimas suelen ser mujeres y adolescentes, cuya vulnerabilidad se agravaba en el caos de una crisis. A esto súmenle el aumento de divorcios como sucede en la ciudad de Xi'an en China. En fin, yo estoy muy tranquilo y sereno porque aquí la sociedad civil se está organizando y la fuerza moral nos acompaña…





*Comunicólogo político y académico de la FCPyS UNAM, @gersonmecalco