Audiencias y coronavirus (II)

En tiempos de coronavirus la TV, radio y prensa recuperan la confianza de algunas audiencias. Las fake news en las redes sociodigitales y los encierros obligatorios de millones de personas, están generando que los medios tradicionales recuperen un terreno perdido en la cotidianidad. Los periódicos muestran una autoridad como plataforma confiable de información y opinión.





Sin embargo, de acuerdo con Comscore, más del 80% de las generaciones Millennial y X no paga por tener acceso a noticias. ¿Será normal que las búsquedas en Internet que incluyeron los términos coronavirus, COVID y COVID-19 aumentaran en más de 553% de diciembre a enero de este año — de nueve mil 902 a 54.85 millones — (Search Planner, Desktop Only)? Pero mejor vamos por partes:





TV en EU. Durante este mes se han realizado más de 170 transmisiones nacionales especiales del coronavirus. Los estadounidenses observaron más de 18 millones de horas ese contenido. La transmisión con el mayor alcance fue "CNN Global Town Hall — Coronavirus: Hechos y Miedos en Facebook e Instagram" con más de cinco millones de hogares. En Facebook alcanzó más de 19 millones de reproducciones (https://bit.ly/2UPxVy3 ). También aumentó el consumo de noticias online. Al observar 40 sitios; la semana del 9 al 15 de marzo fue la más alta en este año, con más de 100 millones de visitas. En comparación con la semana anterior, se registró un crecimiento del 23,4%.





TV en México. Desde el lunes 23 de marzo alrededor de las 15:00 horas, más de ocho millones de mexicanos encienden su TV. Hace unas semanas estás cifras se generaban solo en horarios AAA, después de las 19:00 horas (Nielsen-Ibope). Como lo comenté el pasado viernes, el primer fin de semana de encierro en España alcanzó cifras históricas. En México no fue la excepción. La misa del domingo pasado, transmitida en Canal 9 de Televisa, desde la Basílica de Guadalupe a las 12:00 horas alcanzó una audiencia de “620 mil personas con picos de 840 mil. Métricas nunca vistas para una misa, salvo las que han dado los Papas en sus visitas” (J. Tejado, El Universal). No hay que dudar que en las próximas transmisiones desde fe romperán esas cifras. Millones de mexicanos están apostando por la TV como su principal medio de información y entretenimiento, aunque usted no lo crea.





Prensa. Un pasaje que fortaleció la libertad de prensa en México fue la desaparición de PIPSA en el gobierno de Carlos Salinas, fundada por mi general Lázaro Cárdenas, cuyo objetivo fue garantizar la importación, precio y distribución del papel periódico. Desde la oficina de presidencia se decidía qué periódicos recibían o no papel. Esta semana Bio Pappel, empresa que vende papel —valga la redundancia— a muchos diarios de nuestro país, comunicó el aumento del 25%. Lo que significa que el Kg de papel costará 17.50 pesos más IVA y no 14. Algunos periódicos ya anunciaron que dejarán de imprimirse. Estos y otros cambios se observan en las audiencias, donde George Orwell estaría fascinado con el voluntario y más grande big brother de la historia. Al ritmo de TikTok o videollamadas cada uno de nosotros se muestra “productivo” y regala una parte de su privacidad hogareña; pero desaprovechamos la amistad de nuestro amigo “el tiempo”, que no es lo mismo que un bello reloj.





Reconocimiento científico. ¿Sabía que sólo 7% de las niñas creen que tendrán una profesión relacionada con la ciencia? 54,5% de las mujeres estudian en universidades, pero menos del 30% en carreras como Física o Ingeniería. Termina el mes de marzo y no debemos de borrar las protestas legítimas por parte de mujeres, pero tampoco olvidemos a las ganadoras del premio Para las Mujeres en la Ciencia otorgado por fundación L’Oréal y la UNESCO, donde destaca la Dra. Esperanza Martínez, investigadora de Ciencias Genómicas por la UNAM. Felicidades.













Comunicólogo político y académico de la FCPyS UNAM

@gersonmecalco