Aumenta al doble tu tasa de conversión de clientes

No se trata de tener las oportunidades correctas. Se trata de manejar las oportunidades correctamente

Mark Hunter

Alguna vez te has preguntado, ¿porque suele ser tan difícil y complicado el cierre de una negociación?, si sentimos que hemos puesto todo nuestro esfuerzo y esmero para concretar ventas, quizá sea porque no has utilizado las técnicas adecuadas para conseguir el “si” de un cliente, lo que te lleva a tener una tasa de cierre baja y a la pérdida de oportunidades. Para evitar que esto te suceda, hoy quiero compartirte algunos consejos sobre un tema crucial, como aumentar al doble la tasa de conversión para que tus clientes potenciales se vuelvan reales y puedas lograr a través de esto, un incremento en ventas consiguiendo así el cumplimiento de tus objetivos.

El primer punto a considerar, es dominar una variedad de cierres de ventas para que los adaptes según el cliente y la situación que se presente con ellos, existen diversos tipos y estilos de cierres, por ejemplo; el cierre por alternativa, en este caso se le ofrecen al cliente dos o más opciones para elegir, de tal manera que pueda seleccionar la que más le convenga, otro tipo de cierre es el llamado por resumen, este se utiliza para cerrar una negociación resaltando los principales beneficios y acuerdos alcanzados durante la conversación con el cliente y consiste primordialmente, en recapitular lo que se ha discutido para asegurarte de que si te comprendió y está de acuerdo con los aspectos que se abordaron, otro cierre puede ser por prueba, este consisten en que tú como vendedor le planteas varias preguntas al cliente que te ayudarán a evaluar si se encuentra listo para cerrar la venta y disipar cualquier duda que tenga antes de adquirir el producto o servicio que le estas ofreciendo, es una manera de saber cuánto interés tiene el cliente sin presionarlo de forma directa. Conocer y poner en práctica algunos de estos cierres, te permitirá seleccionar cuál de ellos es el más adecuado para utilizarlo durante la negociación.

Otro aspecto que debes de considerar en el mundo de las ventas son las inevitables objeciones, la parte interesante es lograr comprender que en realidad no son rechazos, sino que, visto desde otra perspectiva son señales de interés y curiosidad de los clientes que necesitan tener más claridad, información y confianza antes de que tomen una decisión, te voy a compartir tres tipos de objeción para que las puedas identificar con facilidad, por ejemplo, la lógica, que son por costos, características, beneficios; la emocional, por miedo e indecisión; otra puede ser por falta de información y desconocimiento del producto, por mencionar algunas. Lo que prácticamente no puedes transformar son las restricciones y debes de estar atento para distinguirlas, por ejemplo; algunos argumentos pueden ser, no tengo dinero porque debo, porque no tengo trabajo, porque estoy en el buró de crédito o porque no es lo que necesito.

Es parte fundamental que aprendas a leer las señales verbales del cliente, por ejemplo, cuando muestra interés al formularte preguntas, hacerte comentarios positivos del producto o servicio que le estas ofreciendo, te solicita información adicional sobre garantías, soporte técnico, financiamientos, referencias de otros clientes, etcétera. Por otro lado, se encuentran las llamadas no verbales, que suelen ser a través del contacto visual, sonrisas o expresiones de entusiasmo, proximidad o exploración del producto, entre otras, recuerda que cada cliente es único y por lo tanto las señales pueden ser diferentes, trata de adaptar tus estrategias de cierre, enfocándote de forma personalizada en tu presentación final logrando así favorecer las oportunidades para tener una venta exitosa.

Te invito a poner en práctica estos consejos que no solo te ayudarán a cerrar tratos en diversas situaciones, sino que también te facilitarán el camino para construir relaciones más sólidas y duraderas con los clientes, promoviendo así un logro constante en todas tus ventas. Pon manos a la obra y verás grandes resultados.