Aumenta la canasta básica

Es preocupante que se está convirtiendo en algo cotidiano el despertarnos con noticias de incrementos; suben los números de contagios en México, se registran aproximadamente 1,177 muertes y 17,337 contagios al día por Covid-19, se han perdido 678 mil 127 empleos, 55.7 millones de personas vive en pobreza y por si fuera poco -para la ya golpeada economía de los mexicanos- los productos de la canasta básica los encontramos cada vez más caros.





Muchas familias mexicanas no ven la salida, los recortes salariales y despidos han hecho que su poder adquisitivo se vea considerablemente disminuido y nos topamos con que al llegar a comprar la despensa básica ya no alcanza ni para lo más indispensable. ¡Los mexicanos no estamos viviendo mejor como se nos había hecho creer!





Se necesitan $1,829.10 para adquirir la canasta básica, la cual contempla productos considerados indispensables para la despensa del hogar, algunas familias han tenido que cambiar sus hábitos alimenticios, han quedado fuera de la despensa la leche, galletas, pan dulce por el incremento en los precios.





La situación para los comerciantes no es más alentadora, ante el incremento de precios han tenido que invertir más de lo habitual para poderse abastecer y las ventas son cada vez menores. Son muchos los negocios familiares que están en riesgo de cerrar; el esfuerzo de muchos años parece desaparecer.





Los mexicanos merecemos respaldo y seguridad, tener la tranquilidad de que el día de mañana no hará falta un plato de comida en la mesa, que podemos dejar de preocuparnos por cómo vamos a sobrevivir.