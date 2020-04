Aumentan agresiones entre “chairos” y “fifís”

En México ha sido recurrente que los grandes acontecimientos sacan lo mejor y lo peor de los ciudadanos.



Lo que está ocurriendo con el coronavirus, un enemigo invisible que no respeta a los ricos de Vail ni a los pobres de la Sierra Tarahumara, ha puesto al gobierno en alerta máxima.

Se advierte claramente que médicos, enfermeras, anestesistas, estudiantes y trabajadores de clínicas y hospitales donde atienden a pacientes con covid 19, no se echan para atrás en su labor humanitaria de ayudar al prójimo y de exponerse a un enemigo peligroso y letal.

Empero, las denuncias por segregación en contra del personal de salud y enfermos de coronavirus, conforme avanza la pandemia, aumentaron al doble entre el 6 y el 9 de abril, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Los reportes hechos al través de llamadas, correo electrónico y la página web del Conapred, señalan que las agresiones contra médicos, enfermeras, personal administrativo y enfermos más recurrentes fueron prohibir el uso de transporte colectivo, entrar a lugares públicos, así como agresiones físicas y verbales.

Pese al aislamiento social decretado hace ya cuatro semanas y otros esfuerzos de particulares y del gobierno, hasta el momento no han ni siquiera detenido el avance del coronavirus en los lugares más populosos como la capital de la República.

Tampoco han faltado los locos o desesperados hasta la prepotencia, de atacar a los hombres de blanco, que tanto han dado al pueblo en esta desgracia.

En la misma Ciudad de México, en el Hospital General de Zona 48 del IMSS en Azcapotzalco, parientes de una persona fallecida por el virus, golpearon al personal, porque les prohibieron acercarse al cuerpo ante la posibilidad de contagiarse.

En Juchitán, Oaxaca, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2, de los Servicios de Salud estatales fue destituido de su cargo porque tosió y escupió contra personal del ISSSTE, después de haber dado positivo a una prueba de Covid-19. El enfermo agredió solo porque, según él, merecía mejor trato por ser burócrata.

En otros estados, las agresiones han sido desde lanzar café o agua caliente, clarasol, amoniaco, y otras sustancias, hasta los han golpeado y dejado lesionados a los servidores públicos. En una actitud de sacrificio por la profesión y respeto a sus familias, algunos trabajadores de la salud adaptaron sus camionetas como viviendas provisionales, con tal de evitar contagiar a sus seres queridos.

LA SEGREGACIÓN CONTRA ENFERMOS

En segundo término, también se agrede y discrimina a las personas contagiadas o bajo sospecha de tener el virus, porque la misma sociedad, ahí sí de pobres y de ricos, los segrega hasta de sus trabajos y las casas donde viven.

En estos momentos de crisis sanitaria, el mexicano trata peor a sus enfermos por la pandemia que conmueve al mundo, mucho peor de lo que lo hicieron los europeos durante la época de la peste negra o bubónica, que transmitían las ratas, sin tratarse de un castigo divino como tampoco lo es el covid 19.

En lugares de clase media, como la colonia Roma, en la Ciudad de México, vecinos de un hombre con covid prohibieron que amigos y repartidores le entregaran comida o medicamentos.

Mientras que en los reclusorios, parientes de los internos han alertado de la nula atención que han recibido quienes están contagiados o bajo sospecha de padecer el covid 19.

Aunque la principal propagación del coronavirus se ha registrado en las grandes ciudades, las zonas rurales se encuentran abandonadas, como es el caso de la Sierra de Guerrero donde 30 comunidades enviaron una carta de auxilio a las autoridades para que les envíen ayuda urgente.

LOS RICOS QUE TRAJERON EL VIRUS

La ignorancia también aparece en los casos de pandemia física o intelectual, porque es irreal pensar que la pandemia es nada sólo una enfermedad exclusiva para millonarios, quienes la trajeron a México en algunos de sus viajes, como fue el caso de los 320 empresarios y sus parientes (principalmente de Jalisco), que viajaron del 27 de febrero al 7 de marzo, a Vail, un centro de deportes de invierno muy exclusivo, pese a la restricción de no salir del país para no contaminar a otras personas a su regreso.

El pobre se dio cuenta que cada día es más pobre, tiene más carencias y es más marginado, mientras que el rico insiste en preferir el extranjero y las nieves de Vail para practicar su deporte favorito, sin importarle llenarse de microorganismos, que algunos de ellos ya los condujo a la tumba.

Circulan también una serie de cuentos “chinos” sobre la pandemia de los que nos ocuparemos en la próxima entrega de esta columna, porque son tan descabellados que una persona inteligente tiene que desechar pero que en general el pueblo ignorante lo toma como bueno y eso es, en resumen, que los chinos invadieron el mundo con sus microorganismos.

El gobierno no está de manos cruzadas, porque un total de 2 mil 800 elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional se desplegaron en la Ciudad de México, ante la ausencia de policías (vaya barbaridad) que fueron confinados por formar parte del grupo vulnerable a contagiarse.

En algunas terminales de autobuses, donde la gente se aglomera, hay brotes de desconfianza en quien maneja la pandemia y se cambian de un lugar a otro en la ignorante creencia de que están mejor en Guadalajara que en la Ciudad de México; mejor en Veracruz que en Acapulco. Eso es una falsedad.

También debe considerarse la irresponsabilidad de la gente, porque hay una restricción general ordenada por el gobierno de la República que no es respetada íntegramente. Miles de personas todavía, circulan por la calle a pie o en automóvil y no cuentan con ninguna protección para evitar un ataque silencioso y oculto de los virus que China puso a disposición del mundo, quiéranlo o no.

Todos están a la espera de la fase 3, la cual podría decretarse en cualquier momento y cuyas medidas restrictivas las definirá el gobierno de la República en su debido momento.

De todas formas no se ha perdido la alegría de vivir porque el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene calculado que la contingencia sanitaria terminará el 30 de mayo.

Lo que todo el mundo contaminado por el covid 19 quiere es que los científicos con más reconocimiento universal, lleguen a una vacuna que destruya el virus y abra las puertas del mundo para que lo vivan personas y no microorganismos agresivos e invisibles.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.





