Autonomía del Coneval

Hace apenas una semana la Secretaría del Bienestar destituyó a Gonzalo Hernández Licona que se desempeñaba como secretario general del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En su salida Hernández Licona aseveró: “Han sido 13 años de un extraordinario viaje, ayudamos a que el Estado mexicano, Congreso, el Ejecutivo Federal y gobernadores, tuvieran una instancia que midiera la pobreza y evaluara la política de desarrollo social con independencia y con autonomía técnica y de gestión más allá partidos políticos, de la presión del Ejecutivo y del Congreso”.

Hoy más que nunca es indispensable respetar la autonomía de la que goza el Coneval. La situación era preocupante: desde la Secretaría de Hacienda se le dictaban medidas concretas de austeridad, lo que a todas luces vulneraba dicha autonomía. En su momento el ahora ex titular ofreció diseñar un plan de austeridad diferente porque a su parecer las medidas que se le ordenaban implicaban que la institución prácticamente dejaría de funcionar en cuestión de semanas.

Además de evaluar las políticas públicas y los programas de gobierno, una de las funciones torales del Coneval consiste en determinar los criterios para la medición de la pobreza. Esperamos que independientemente de los señalamientos que hemos hecho desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República, el verdadero contrapeso que es la sociedad civil se manifieste apoyando para salvaguardar a las instituciones que son hechas para los ciudadanos no para los políticos, y es que a nadie le gusta tener un Consejo Nacional de Evaluación que te diga que vas mal y te señale con fundamento tus áreas de oportunidad.

Siempre he estado convencido que no se puede mejorar lo que no se mide y el Coneval tiene que seguir siendo una autoridad independiente con recursos propios que le permitan mostrar las mediciones de la verdadera realidad del país y así poder atenderla. Al parecer toda esta injerencia que el gobierno federal quiere tener hacia el interior del organismo puede repercutir en los criterios de medición de la pobreza, presentando datos más amistosos para el gobierno, datos más benévolos e imprecisos, pero que desgraciadamente terminarán por convertirse en datos falsos.

