Avanza la militarización 

El último en hacerse del poder manu militari fue victoriano Huerta tras el asesinato del presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez en 1913. Desde entonces, por más convulsiones que haya registrado la historia de México, los generales que llegaron a la presidencia de la República lo hicieron por votaciones en las que resultaron ganadores. Sólo Adolfo de la Huerta en 1923 intentó sin éxito instalarse en el poder mediante la llamada revolución sin cabeza ante la carencia de un liderazgo que pusiera en riesgo la naciente democracia del país revolucionario.

No se entiende, entonces, para quien conozca mínimamente la historia de México, el señalamiento del secretario de Gobernación, Adán Augusto López sobre la posibilidad de que un militar llegue a la presidencia de la República con la condición de someterse a la voluntad popular expresada en las urnas. Nada en la legislación electoral de México impide que un integrante de las Fuerzas Armadas ocupe la jefatura del Ejecutivo a condición de que cumpla la normativa para ejercer sus derechos ciudadanos, que son de todos incluyendo a los militares. Muy otras son las razones de orden político que motivaron el proceso de lo civil en la presidencia cuando el general Manuel Ávila Camacho en 1945 decidió apoyar la candidatura de Miguel Alemán, licenciado en Derecho, a la primera magistratura.

En su andar por el interior de la República, aparentemente en busca de la aceptación de la mayoría de los estados de la conversión de la Guardia Nacional en una dependencia del Ejército, Adán Augusto López “informa” al país desde Hidalgo de la posibilidad de que un militar sea elegido presidente de la República y hace para ello la peregrina advertencia de que el hombre de armas que aspire a esta posibilidad debe pasar por las urnas. Generales como Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y el propio Ávila Camacho, impulsor del civilismo, se sometieron al voto de la ciudadanía al llegar a la presidencia de la República. Nada, se insiste, impide que un militar en pleno uso de sus derechos ciudadanos aspire a la jefatura del Estado. Ciertamente, con la presidencia de Miguel Alemán Valdés comenzó una etapa de civiles en esa máxima posición, pero la práctica de naturaleza eminentemente política, no es taxativa que afecte a los integrantes de las Fuerzas Armadas del país. La manifestación del secretario de Gobernación sobre una posible candidatura militar se antoja así una maniobra de distracción que muy probablemente obedezca a indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tendría una doble intención: por una parte, ocupar la atención de la opinión pública sobre un tema que sin duda generará comentarios de especulaciones políticas y por la otra confirmar el apego del gobierno de la llamada autollamada cuarta transformación. En su inicio enemigo declarado del Ejército, López Obrador ha llevado a lo que se considera una serie de decisiones que llevan a la militarización del país, lo cual incluiría la promoción de un hombre de armas después de los decenios de civilismo.

Los comentarios del secretario de Gobernación llevan a pensar en la cantidad de aspectos enfilados en el escenario público en los que se advierte el manejo de los hilos de la política por parte del presidente manifiestos en diversas formas. Así, por ejemplo, se tendría que explicar el papel que ha venido jugando la gobernadora de Campeche, Layda Sansores en temas que interesan particularmente a López Obrador. A la serie de “revelaciones” sobre actos de corrupción en contra de su antecesor Alejandro Moreno ha seguido una batida contra el coordinador de los senadores de Morena Ricardo Monreal. Se trataría de una serie de ataques al exgobernador de Zacatecas y político sagaz para bajarlo de la banca en la que López Obrador ha colocado a sus “corcholatas” entre quien aparecerá como el próximo candidato de Morena a la presidencia de la República. En esas acciones también tendría participación la “corcholata” que parece la preferida de López Obrador, Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con esta tesis, se trataría de una maniobra del propio López Obrador con la resonancia de la jefe de Gobierno de Ciudad de México, ejecutada por la gobernadora de Campeche para descalificar al quien se considera un fuerte contendiente en la liza que culminará con la elección de 2024, de la cual se buscaría bajar a Monreal. Lo mismo ocurriría con las declaraciones de Adán Augusto López que parecerían revelar un desconocimiento supino en la historia de México, pero que en el fondo llevarían la intención de provocar la discusión y habituar a la opinión pública a la idea de un militar en la presidencia después de tantos decenios de civilismo. El problema no es asignar al Ejército tareas de seguridad pública que las fuerzas armadas podrían llevar a cabo con la simple consideración de que así lo justifica el combate a la delincuencia. Lo grave de la situación es la preponderancia que el gobierno actual ha dado a las Fuerzas Armadas en labores que no le corresponde como son la administración de empresas turísticas, la dirección de puertos y aeropuertos, la creación de empresas con el pretexto del bienestar para la población y tantas otras que indebidamente le han sido asignadas. El Ejército, institución considerada como ejemplo de entrega a las causas de la población en momentos difíciles estaría siendo así llevado a un proceso de militarización que la mayoría de la ciudadanía no aprueba. La historia no ha terminado. Un juez federal ha concedido una suspensión en el amparo promovido en contra de encomendar al Ejército la administración y la operación de la Guardia Nacional.

