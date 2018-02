¿Avanzará el TLCAN?

Han mejorado las expectativas de terminar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en marzo o abril, antes de las elecciones en nuestro país, pero todavía hay factores que pueden obstaculizar la conclusión y prolongarlas hasta después de noviembre, cuando se realizan los comicios en Estados Unidos.

De acuerdo con Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico para las Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, quien ha estado permanentemente en el “cuarto de junto” de las negociaciones, ha habido señales importantes en Estados Unidos de cerrar el TLCAN.

Desde que se aprobó la reforma fiscal en Estados Unidos, se ha notado un mayor apoyo tanto de empresarios y legisladores como de gobernadores; varios ejemplos de esto es la carta de respaldo de 26 senadores, el posicionamiento del gobernador de Texas, Greg Abbot, y el mayor activismo de organizaciones empresariales y congresistas.

Este apoyo de las fuerzas económicas y políticas de Estados Unidos al TLCAN es importante y se debe reflejar en las mesas de negociación, porque hasta ahora no se ha visto que exista la voluntad política del gobierno de Donald Trump para iniciar la etapa de cierre de negociaciones.

Hasta ahora, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, ha mantenido una posición intransigente en las mesas de negociación y no ha cambiado su posición en los temas controvertidos; se dice dispuesto a llegar a un arreglo, pero advierte que si México no acepta lo que pide, entonces no hay trato.

Lighthizer dijo la semana pasada que se estaban logrando avances reales en las negociaciones, particularmente con lo que respecta a México, pero lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos no ha movido sus posiciones en temas clave, que son los que han atorado la negociación.

Las reglas de origen es uno de los temas controvertidos, pues el gobierno de Estados Unidos propuso que los automóviles que importe desde México y Canadá tengan 50 por ciento de contenido estadounidense85 por ciento de contenido de los tres países.

El otro tema fundamental es la vigencia del TLCAN, pues plantea una evaluación y muerte súbita del tratado si no se aprueba por los países integrantes cada cinco años, lo que generaría una fuerte incertidumbre; a esto se suma una reestructuración completa del sistema de solución de controversias.

Como sabemos, la próxima ronda de negociaciones será en nuestro país del 25 de febrero al 5 de marzo y la expectativa es que se cierren entre 6 y 10 capítulos que prácticamente ya están listos, como telecomunicaciones, ambiental, medidas sanitarias, agricultura y comercio digital.

Todo dependerá de la posición que asuma el gobierno de Estados Unidos en esta siguiente ronda; si se flexibiliza, entonces es posible que concluya la negociación entre marzo y abril; de lo contrario, es factible que esto ocurra hasta después de noviembre.

Sin lugar a dudas, los próximos días serán clave.

caro.navarrete@yahoo.com.mx