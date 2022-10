Avatares de la sucesión

Nunca en los anales de la política electoral del país había aparecido un precandidato que acudiera al contingente popular, al mitin, a las llamadas masas, para luchar por la candidatura de su partido. “Corcholatas” los llama hoy Andrés Manuel López Obrador, lo que equivale a una confesión de que será él, presidente de la República, y nadie más, quien destape finalmente a su abanderado. Hasta hoy los precandidatos dados a conocer en diversas formas han permanecido reservados de la gran manifestación hasta el momento en que el gran elector haya comunicado a las dirigencias de su partido la decisión tomada por él mismo. Mientras tanto parecería que los señalados como posibles candidatos obedecen a la esencia de aquella máxima del viejo zorro de la políticaFidel Velásquez, según la cual el que se mueve no sale en la foto. Mientras tanto todos han permanecido quietos en espera de la gran determinación. La matraca viene después, cuando ya el agraciado inicie su campaña para contender con los representantes de otros partidos.

La diferencia se encuentra en la política mexicana en comparación con la de otros países como Estados Unidos, donde las campañas comienzan por las llamadas elecciones primarias en las que los aspirantes luchan abiertamente por la candidatura de su partido durante la cual en ocasiones los contendientes se lanzan a la yugular del contrario con toda determinación. Esto es posible porque también, a diferencia de México, la militancia de los partidos políticos es clara en todo momento; en México en cambio la verdadera cifra y trascendencia de los miembros activos de un partido sólo se conoce a mediasacaso con el llamado voto duro en plena época de elecciones. Las militancias partidistas son un misterio indescifrable incluso para los dirigentes de esas formaciones políticas y de sus organizaciones.Los usos de la política mexicana obligan a los aspirantes a mantenerse en reserva, quizá fracturada por los actos de precampaña que las nuevas leyeselectorales en ocasiones se denuncian y sanciona el Instituto Nacional Electoral. Actos más bien solapados y no abiertos a la verdadera contienda.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum rompe esa ley no escrita al organizar contingentes de acarreados y consignas de ¡presidenta!, ¡presidenta! como lo hizo señaladamente en la ceremonia de su cuarto informe de gobierno, que tuvo de todo menos el carácter de rendición de cuentas de su administración. Fue un acto de campaña abierta que el INE debería sancionar. Se dirá que la excepción a esa regla de reserva fue a cargo del propio Andrés Manuel López Obrador durante sus tres campañas presidenciales en las que promovió ruidosos mítines y amplias concentraciones acompañadas de cierre de avenidas y otros hechos de violencia. Sin embargo, los mítines de López Obrador no fueron plenamente en su favor, sino más bien concentraciones de crítica a los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto que tuvieron consecuencias como la subversión del orden en diferentes partes del país. En condiciones normales, los mítines y matracazos de Claudia Sheinbaum deberían traerle consecuencias que sólo el INE y sus pretendidos contendientes podrían sancionar.

Las ruidosas manifestaciones en favor de Claudia Sheinbaum, organizadas y financiadas por ella con recursos oficiales, ante las cual presidente López Obrador mantiene silencio, son diferentes a las actividades de otros precandidatos nombrados por el propio presidente de la República de manera anticipada. Se dirá que al menos dos de ellos, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal no ocultan sus aspiraciones que el propio jefe de Estado dio a conocer. Se señalará también que Ricardo Monreal ha manifestado públicamente su desacuerdo con algunas de las políticas de gobierno de López Obrador. Ciertamente, el coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Senadores cuenta con el apoyo relativamente seguro de parte de las huestes de su partido en la Cámara Alta, lo cual le permite hacer una política de aparente crítica al gobierno. No obstante, Monreal ha manifestado claramente su determinación de permanecer en las filas de Morena y que desde ellas buscará convencer al presidente para que se incline en favor de su candidatura. El caso del canciller Marcelo Ebrard Casaubon es distinto, pues aun aceptando que es uno de los contendientes a la candidatura, la fuerza de sus aspiraciones radica fundamentalmente en su prestigio como político y servidor público, situación que hasta el momento lo mantiene en los primeros lugares al menos en las consultas de diversas firmas encuestadoras. Marcelo Ebrard no es el aspirante populachero en la forma que lo es Claudia Sheinbaum ni un crítico de la política gubernamental. Es, más bien, el funcionario que a lo largo de su carrera ha mostrado sus capacidades profesionales, junto con su disciplina partidista. El cumpleaños 63 de Marcelo Ebrard habría pasado desapercibido si no es por la felicitación pública del propio presidente de la República llamándolo mi hermano. No hubo matracas ni acarreados. En estricta razón, López Obrador será el gran elector para los comicios de 2024 y lejos de inclinarse por la demagogia o la promesa de una continuidad ciega de su gobierno, debería optar por la selección del candidato que cuente con mayor aceptación de la opinión pública y con una hoja de servicios limpia y sinceramente entregado a las clases mayoritarias del pueblo de México. El tiempo, dos años de espera, determinarán el resultado.

sdelrio1934@gmail.com