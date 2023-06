Bajo el mar

Por Mariana González Araujo

Este año Costa de Marfil es el país anfitrión del día mundial del medio ambiente. Con el #SinContaminaciónPorPlásticos, este 5 de junio se ha centrado en buscar una solución a las más de 400 millones de toneladas de plástico en el océano.

Desde 2019, Costa de Marfil se alió con una empresa colombiana para la generación de ladrillos a base de plástico para la construcción de aulas educativas y otras necesidades de infraestructura, pero hoy se busca se un poco más ambiciosos en el tema de reducción del plástico, pues aún estamos lejos de disminuir esta contaminación. Por ejemplo, en ciudades importantes como Abiyán, se llegan a producir hasta 280 toneladas de plástico al día, de las cuales solo se recicla un 5 por ciento. Podríamos pensar que este porcentaje es bajo, pero no es muy diferente al que ostenta Estados Unidos, con un 9 por ciento.

El tema no es sólo reciclar, sino dejar de usar. Sobre todo, aquellos plásticos que solo vamos a usar una sola vez o que estarán en tus manos por cuestión de minutos, pero que se quedarán en el ambiente por años. Por ello, el llamado es a un cambio de patrones de consumo, a través de una transformación de mentalidad y de comportamiento de individuos, gobiernos y empresas.

Para motivar este cambio es necesario entender varias cosas. La primera, la íntima relación que guarda la salud de los océanos y de nosotros como humanos, pues los escenarios que nos comparte Naciones Unidas – si seguimos business as usual- muestran que se podría triplicar la presencia de plásticos para 2040, lo que significaría tener 50 kilos por metro en todas las costas del mundo. Además, al no ser degradado, el plástico se rompe en diminutos pedacitos conocidos como micro plásticos que recientemente se han encontrado en el aire, agua – mares, ríos y lagos- y los suelos, es decir, los estamos respirando, bebiendo, comiendo y hasta absorbiendo con la piel.

La segunda, es entender la relación con la pérdida de la biodiversidad en los cuerpos de agua. La presencia de plásticos, no solo ha generado islas de basura como la del país anfitrión, en la laguna de Ebrie, sino que ha catalizado la pérdida de especies de peces, corales y algas, ocasionando un desequilibrio en la cadena trófica que deriva en la ingesta accidental y asfixia en la fauna marina.

Finalmente, entender que la producción de plástico - al ser generado en su mayor parte por derivados del petróleo- aumenta la emisión de gases de efecto invernadero, especialmente del CO2. Al momento de ser producido y también, al ser reciclado o incinerado para su recuperación.

Por todo esto, urge que gobiernos, empresas y sociedad civil nos sumemos al llamado y a las acciones lideradas por las Convenciones de Basilea, Rotterdam y Estocolmo (BRS por sus siglas en inglés), la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Convenio sobre la Diversidad biológica y transformemos nuestras decisiones diarias. No se trata de saber qué hacemos con la basura, demos un paso antes y no la generemos. Si nos unimos, la bolsa, botella o envase que no se produzca ni consuma hoy, no se almacenará mañana bajo el mar.





Profesora de Medio Ambiente en la licenciatura en Relaciones Internacionales. Sígala en Twitter en @youthxpower