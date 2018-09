Banca Rota, Boca Suelta, ¿Promesas incumplidas?

Por: Abraham Isaac Vergara Contreras

Ante lo que se vislumbra la constante del próximo sexenio, el humor de Andrés Manuel, la volatilidad de su pensamiento corre un día desde el todo está bien al otro día todo está en el precipicio, el inconveniente de soltar la boca sin medir consecuencias es la generación de incertidumbre que provoca en inversionistas mexicanos y extranjeros, esta vez el daño lo pudo contener el CCE y hasta el presidente Trump con su guerra comercial contra China, las declaraciones al aire sobre recibir un país en bancarrota impactaron muy poco en el tipo de cambio, no así en el ánimo de empresarios y gobierno saliente.

Con la banca completa en el Congreso el peligro es mayor, secundado por senadores y diputados, donde la oposición es realmente minoría las decisiones de corto y mediano plazo pueden trascender realmente a la economía y calar fondo en el ánimo de una población llena de sentimientos de transformación.

Es importante que alguien le comenté que la campaña ya quedo atrás que ahora es tiempo de ser mesurado, el mensaje que transmite no se queda únicamente en la plaza pública hoy viaja por las redes sociales alcanzando a más y más personas, pero aún, puede dividir y enardecer a una sociedad que ha pasado por años de promesas incumplidas y desafortunadamente todo huele a que vendrán importantes rupturas en esas esperanzas de cambio.

Después de tantos y tantos años en los que estuvo en cursos universitarios y rodeado de tan capaces académicos, ya sea desde el próximo gobierno de la Ciudad de México hasta su equipo más cercano, debe comprender que es tiempo de mesura y prudencia, ya no es el abanderado del reclamo y la discordia, la boca no puede ni debe soltarse libremente, hoy es el "líder", hoy ya no es el que grita, hoy deber ser el que escucha, piense y actúe en benéfico de todos.

La magia de saberse asesorar ojalá la aprenda rápido, después de tantos años en campaña tal vez sea complicado mutar del aspirante al presidente, que alguien le explique lo que significa bancarrota (si me lo permiten muy breve: incapacidad permanente de cumplir con las deudas), en un país con al menos 12 años de estancamiento económico, creciendo en promedio al 2% y una generación moderada de empleos, no se puede asegurar que no se ha crecido en 30 años, en este periodo de la satanizada tecnocracia se tuvieron picos importantes en el PIB con el expresidente Salinas y el Doctor Zedillo, desafortunadamente no fueron sostenidos, debe de conocer la historia no únicamente aprenderse frases aisladas de grandes personajes históricos.

Todavía no toma posesión de la silla presidencial y al parecer inicia la preparación de la escenografía para demostrar que si cumple con las promesas de campaña, desde el Congreso han tomado como propias las promesas de austeridad, ex-presidentes sin pensión, reducción de gasto y reducción de sueldos; son algunos de los bienvenidos recortes que tienen efecto directo en la percepción de la gente, así que la economía podrá no mejorar en el primer año de gobierno, pero con estas medidas y regalos en los programas sociales su imagen puede permanecer en la popularidad por un tiempo.

El reto se encontrará en la mitad del sexenio, si las promesas empiezan a romperse sin duda su imagen podría ir en picada, pero como desde antes del primero de diciembre de 2018 el país se encuentra en "bancarrota" pues no será su culpa sino de todos los que han estado y están en su contra, la mafia del poder. Una pregunta ¿realmente está tan alejado de la misma? Que el justificarse anticipadamente y el ungir de perdón a ciertos actores políticos, como Rosario Robles, no es actuar de la misma forma que sus antecesores.

Una mirada crítica sin fanatismo, indicando los aciertos y los errores de la próxima administración es lo que debe tener la sociedad; no hay bancarrota, si hay boca suelta en la gira de “rock star”, solo nos resta con el tiempo ver si las promesas se romperán.





Coordinador Licenciaturas en Finanzas y en Contaduría y Gestión Empresarial